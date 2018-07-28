Mesut Özil'e takımı Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery'den destek: Takım kaptanı oldu!

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektiren, gelen tepkilerin ardından Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e takımı Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery'den destek geldi.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Singapur’daki Paris Saint Germain maçı öncesinde Mesut Özil Arsenal’in yeni kaptanı oldu. Uluslararası Kulüpler Kupası’nda oynanacak PSG maçı öncesi resmi siteden Mesut Özil’in kaptanlığı resmen ilan edildi.

10 numaralı formanın sahibi olan Mesut kaptan olarak çıktığı maçın 12.dakikasında golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Arsenal sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılırken, diğer golleri, 60′ Nkunku (Pen.), 67′ Lacazette, 71′ Lacazette, 88′ Holding, 90+3′ Nketiah’den geldi.