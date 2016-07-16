Erdoğan ayrıldıktan sonra Marmaris'te kaldığı otele helikopterden ateş açıldı, 2 polis şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde konakladığı otelin yanındaki otele helikopterden asker indirildi. Özel Harekat polislerinin bölgeye gelmesinin ardından çatışma çıktı. Olayda 2 polis şehit oldu.

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gününden bu yana Grand Yazıcı Club Turban’da tatil yapıyordu. Darbe girişiminin başlamasından saatler sonra aynı gruba ait Grand Yazıcı Mares’te açıklama yapan Erdoğan, İstanbul’a gitmek üzere ayrıldıktan yaklaşık 1.5 saat sonra askerler helikopterle geldikleri Grand Yazıcı Club Turban’a bomba attı.

Askerlerle polisler arasında bu iki otelin hemen yakındaki üçüncü bir otel olan Case De Maris’te çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 2 polisin şehit olduğu çatışma bir süre devam etti. Askerler daha sonra helikopterle bölgeden uzaklaştı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri, çatışma bölgesinde inceleme yaptı.