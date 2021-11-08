A Haber muhabiri MEB’in kadrolu çalışanı çıkmıştı; soruşturma başlatıldı

A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve muhabiri Fırat Öztürk'ün MEB’de memur olduğu ortaya çıktı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Öztürk hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gazete Duvar’dan Ardıl Batmaz’ın haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Elazığ’da soru sorulmasını organize ederken videosu çekilen A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve muhabiri Fırat Öztürk'ün, MEB’e bağlı Çubuk Bey Anadolu Lisesi’nde memur olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Metin Cihan, Öztürk'ün memur olduğuna ilişkin kendisine gelen bilgi ve belgeleri Twitter hesabından yayımladı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı açıklamada A Haber Muhabiri Fırat Öztürk hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

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