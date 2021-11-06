İyi Partili Levent Özeren paylaştı: "A Haber muhabiri, provokasyon kurgusu hazırlarken kameralara takıldı"

06 Kasım 2021 11:30
İyi Partili Levent Özeren, Twitter hesabından A Haber muhabirinin, bir kişiyi Meral Akşener’e soru sorması için ikna etmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı. Özeren, paylaşımında "Meral Akşener'in Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde esnaf ziyareti sırasında A Haber muhabiri, provokasyon kurgusu hazırlarken kameralara takıldı" dedi.
İyi Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Levent Özeren'in paylaştığı görüntüde muhabir, vatandaşa “Sen sorunu sor, biz kayıt alacağız” diyor.
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