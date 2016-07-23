15 Temmuz darbe girişimi ifadeleri: "Cemaatçiyim", "Genelkurmay başkanlarını dinledik", "FETÖ'cü değil, darbeciyim..."

246 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 585 kişinin yaralandığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan askerlerin savcılık ifadelerinde önemli itiraflarda bulundu.



Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Piyade Yarbay Levent Türkkan, ifadesinde, Cemaatçi olduğunu itiraf ederek, 2011-2015 yılları arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i sürekli dinlediğini ve bu dinlemeleri yaptığı cihazı Türk Telekom'da çalışan bir 'Abi'ye verdiğini söyledi.

İşte 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dikkat çeken savcılık ifadeleri:

Tümgeneral Mehmet Dişli: Akar'a darbe haberini verdiğimde gülerek "Şaka mı yapıyorsun?" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi olan Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, savcılık sorgusunda darbe günü saat 8’de Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini belirterek, kapıda özel harekât giyimli iki kişinin kendisini beklediğini söyledi.



Dişli, şöyle devam etti: “Bu kişiler bana yönetimi devraldıklarını, Genelkurmay Başkanı'nı ikna etmem için beni çağırdıklarını, ikna olmazsa derdest edip tutuklayacaklarını, sonunun eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun (1960’da darbecilerin görevden aldığı) gibi olacağını, o yüzden ikna olup bildiriye imza atmasını söylediler. Buna karşı çıktım. Bunun üzerine benim de derdest edilip vurulacağımı söylediler, Genelkurmay Başkanı'nın odasına girmeye ikna edildim. Genelkurmay Başkanı rutin işlerle uğraşıyordu, bir şeyden haberi yoktu. Kendisine darbe olduğunu, yönetime el konduğunu söyledim.”

Genelkurmay Başkanı’nın da “şaka mı yapıyorsun” yanıtını vererek güldüğünü ileri süren Dişli, şunları iddia etti: “Ben de ciddi olduğumu, TRT’de muhtıra yayınlayacaklarını gözlerini karartıklarını Genelkurmay Başkanı'nın bu bildiriyi imzalamasını istediklerini belirttim. Daha sonrasında özel harekâtçı giyimli kişiler içeriye girip Genelkurmay Başkanı'nı derdest edip, plastik kelepçe taktılar. Buna direndim. Komutanı yerden kaldırdım. ‘O bizim komutanımız’ diye tepki gösterdim. Hatta düşen apoletlerini alıp yerine taktım."

Helikopterle Akıncılar Üssü'ne götürüldüklerini anlatan Dişli, ifadesinde, kendisini darbe girişimi konusunda suçlayan Akın Öztürk’ü koruması dikkat çekti.

Akar’ın isteği üzerine çağırdığı Akın Öztürk’ün sivil kıyafetlerle üsse geldiğini belirten Dişli, “Akın Öztürk’ün kesinlikle bu girişimle ilgisi yoktur. Yaşanılanlara sert tepki vererek, dışardakilere bağırdı” dedi.

Tümgeneral Dişli, sabah 7 sıralarında Akıncılar Üssü'nün bombalanması üzerine darbecilerin iradelerinin kırıldığını, bunun üzerine kendisine bir anlaşma yapılmasının teklif edildiğini söyledi. Darbecilerin, polis ya da jandarma değil direk merkez komutanlarının almasını istediklerini belirttiğini kaydeden Dişli, Akar’la birlikte helikoptere binerek üsten ayrıldıklarını anlattı. Eskihisar Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın: 4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eskihisar Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın, emniyetteki ifadesinde, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz'ün kendilerine "4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı. Allah izin verirse 04.00 gibi yönetime el koyacağız. Cumhurbaşkanını özel kuvvetler gözaltına alacak" dediğini belirtti.

Akalın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, bir arkadaşının evine gittiğini ve burada daha önceden kendisiyle ilişkisini kestiği Vedat Çetin'in "Bizden bir subay ağabey gelecek, sizi arayacak. O ne diyorsa yaparsınız. İçeriğini bilmiyorum" dediğini söyledi.

Bu sohbetin ardından rutin şeyler konuştuklarını ve daha sonra evden ayrıldığını anlatan Akalın, 20 gün senelik izne ayrıldığını ve göreve 17 Temmuz'da başlayacağını kaydetti.

Akalın, "15 Temmuz günü saat 16.20 sıralarında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, kendi kullandığım cep telefonumdan arayarak yanına davet etti. Ben de zaten lojmandaydım ve hemen yanına gittim ve içeriye girdim. Benden sonra içeriye üsteğmen Arda Uzun ve Mehmet Özen de girdiler. Oturduk ve konuşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Allah izin verirse saat 04.00'ta yönetime el koyacağız"

Abdülkadir Yüzbaşı'nın "Sizi bir subay arayacaktı ya o benim." diyerek söze başladığını belirten Akalın, yüzbaşının kendilerine hitaben "4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı. Onlar bize yapmadan biz yapacağız. Allah izin verirse 04.00 gibi yönetime el koyacağız. Cumhurbaşkanını özel kuvvetler gözaltına alacak. Bizim işimiz kolay. Turkcell'i basacağız. Zaten az sayıda özel güvenlikçi var. Onlar da bize direnmezler. Zaten sıkıyönetim komutanının emriyle gideceğiz ve 3-4 saat içerisinde bu iş bitmiş olacak. Biz de döneriz." dediğini ifade etti.

Akalın, "Ben bu konuşmalar üzerine büyük bir şok yaşadım. Duyduklarıma inanamıyordum. Saat 03.30 gibi birlikte buluşmak üzere herkes kalktı ve oradan ayrıldık" dedi. 2. Ordu Komutanı Adem Huduti: Benden emir olacak generaller, albaydan emir alıyordu TSK içinde yer alan bir grup cuntacı tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası tutuklanan 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, savcılığa verdiği ifadesinde, "Kurmay Albay Bahadır Erdemli başarıya ulaşmak için kendilerinin başına geçmemi ve tüm idareyi elime almamı istedi" iddiasında bulundu. Orgeneral Huduti, 'Albay Erdemli'nin isteiğine karşı geldiğini' savunarak "Maalesef benden emir alacak konumda olan iki tuğgeneral, Kurmay Albay Erdemli’den emir alıyorlardı. Onun emriyle hareket ediyorlardı" iddialarında bulundu. "16 Temmuz sabahı evindeki odada bulunurken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kendisini aradığını" ileri süren Orgeneral Adem Huduti, 'isyancıların sabah saatlerinde teslim olmayı kabul ettiklerini' söyleyerek "Akar, kendisinin tutulduğu Akıncılar Üssü’nde isyancılarla anlaştıklarını, mutabakata vardıklarını söyledi" diye konuştu. "Evimde istirahat ederken oğlum Ersü, Malatya’da hareketlilik olup olmadığını sordu. Bu esnada kapı çaldı. Açtığımda karşımda 2. Ordu’da görevli Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve Tuğgeneral Zekai Karataş ile Kurmay Albay Bahadır Erdemli ve emir subayım Binbaşı Serhat Kaya’yı gördüm. Bahadır Albay bana iki dosya uzattı. Birisi kuvvetlerin sorumluluğunu alacak kişileri gösteren belgeydi. Diğeri ise sıkıyönetim komutanlarının yönetimini gösteren büyük hacimli bir evraktı. İki belgenin üzerine de bunun kanunsuz olduğunu şerh ederek, emirlerin uygulanmayacağını belirtir notumu düştüm. "Ardından “Tafix” denilen askeri sistemler üzerinden Van Jandarma Asayiş, Diyarbakır 7. Kolordu ve Adana 6. Tümen Komutanını aradım. Böyle bir emir geldiğini ancak uygulanmayacağını, hiçbir aracın birliklerden çıkarılmayacağını, helikopter ve uçağın kaldırılmayacağını, birliklerin kışlada kalması gerektiğini bildirerek alt komutanlıklara tebliğ edilmesini istedim.

"Silahını çekerek mermiyi sürdü"

"Bu sırada Bahadır Albay, Avni Angun Paşa’nın odadan çıkmasını istedi. Aralarında yüksek sesle tartışma yaşandı. Bahadır Albay silahını çekerek mermiyi sürdü. Ancak mermi yere düştü. Önceden namluda bulunan mermiyi unutmuştu. Bu sırada emir subayım ve koruma astsubayım üzerine atıldılar, silahı aldılar. Daha sonra Sevgili’nin de silahını zorla aldılar. Kendilerini ikna etmeye çalışıyorduk. Dışarıda nizamiyeleri tutmuşlar, ordu içinde mevzilenmişlerdi. Vali beyle 4-5 kez telefonla konuştuk. Ben müdahale yapmamalarını, içeridekileri ikna yolunda olduğumu söylüyordum.

16 Temmuz sabahı odada bulunurken Genelkurmay Başkanımız aradı. Kendisinin tutulduğu Akıncılar Üssü’nde isyancılarla anlaştıklarını, mutabakata vardıklarını, uygulamanın şöyle olacağını söyledi: Jandarma ve polisin ateşi kesip geri çekileceğini, bizi baskı altında tutanların başındaki kişiyi çağırmamı, Ankara’daki emir aldığı kişilerle görüşmesini, onların bu mutabakatı tebliğ edeceğini, silahlarından tecrit edileceklerini ve adalete teslim edileceklerini söyledi. Ben de durumu vali beye ilettim.

Ateş etmemelerini, aksi halde kişilerin ölebileceğini, ikna ederek zaman tanınmasını rica ettim. Bahadır Albay ve Sevgili Paşa dışarı çıktılar. Daha sonra gelerek anlaşmaya uyacaklarını ve teslim olacaklarını ifade ettiler. Sonunda silahlarını bıraktılar, derdest ettik. Bu eyleme karışmış her kim varsa şiddetli şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu sebeple şikayetçiyim. Hele hele en çok mücadele ettiğim paralel ile ismimin birlikte anılması beni son derece rahatsız etti, çok üzgünüm.

Maalesef benden emir alacak konumda olan iki tuğgeneral, Kurmay Albay Erdemli’den emir alıyorlardı. Onun emriyle hareket ediyorlardı. Ben Sevgili’ye baskı yaparak, Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun’un gelmesine müsaade edilmesini istedim. Avni Paşa bulunduğum odaya geldi. Bu kişiler odadayken, 1. Ordu, 2. Ordu ve Ege Ordu komutanlarıyla görüştüm. Albay Erdemli bana bu işten dönmeyeceklerini, ölümü göze aldıklarını, başarıya ulaşmak için kendilerinin başına geçmemi ve tüm idareyi elime almamı istedi. Ben de kendilerine yaptıklarının yanlış olduğunu, emir komuta zinciri dışına çıkmamalarını söyledim. Ancak ikna olmadılar. Bilgisayarımda bir bildiri hazırladım. Yapılanın yanlış olduğunu, birliklerimizin kontrol altında olduğunu ve darbeye karşı olduğumuzu ifade ettim. Bunu bilgi olarak birlik komutanlıklarına gönderdim. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır: 1988-1992 yılları arasında cemaate yakın ilgim vardı Darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, 'savcılıktaki ifadesinde, cemaatle yakından ilgisi olduğunu, zaman zaman yurtlara ve evlere gittiğini, seri toplantılara katıldığını' söyledi.



Fethullah Gülen cemaati ile yakın ilişkisi olduğunu anlatan Sağır, "1988-1992 yılları arasında cemaatle yakın ilgim vardı. Bu süre zarfında evlere ve yurtlara gidiyordum, toplantılara katılıyordum. 10 yıl süreyle cemaate hizmet ettim. 2007 yılından sonra özellikle Balyoz ve Ergenekon operasyonlarının ardından uzaklaşmaya başladım. İlişkimi askıya aldım" dedi.

Sağır, darbe girişimi ile ilgili emri saçma bulduğunu ve o nedenle uygulamadığını, bombalamalar karşısında çok üzgün olduğunu da söyledi.

Hulusi Akar’ın yaveri Piyade Yarbay Levent Türkkan: Cemaatçiyim, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i sürekli dinliyordum

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri ve darbe soruşturması kapsamında tutuklanan Piyade Yarbay Levent Türkkan'ın savcılık soruşturmasında şunları söyledi: Paralel Yapı üyesiyim. Fetullah Gülen cemaatindenim. 1989'da Işıklar Askeri Lisesi sınavlarına girdim. Sınavdan önceki gece soruları getirip verdiler. Ve liseyi kazandım. Genelkurmay'da emir subaylığı görevine getirildikten sonra cemaat adına verilen görevleri yerine getirmeye başladım.

"Necdet Özel'i dinledim"

Necdet Özel Paşa'yı (Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel) dinleme cihazıyla sürekli dinliyorduk. Cihazı Türk Telekom'da çalışan 'Abi' verdi. Haftada bir cihazları götürüp 'Abi'ye veriyordum. Necdet Özel Paşa, Hulusi Akar Paşa ve Yaşar Güler Paşa döneminde dinleme yapıldı. Ben darbeyi 14 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 10.00 sıralarında öğrendim.

2011-2015 yılları arasında Necdet Özel'in emir subay yardımcısı olarak çalışan yaver, daha sonra emir Subayı olmuş. Anlattıkları şoke edici: "Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Paşa'yı dinleme cihazıyla sürekli dinliyordum. İki boğum parmak ucu kadar 'radyo' diye tabir edilen dinleme cihazını her gün paşanın odasına herhangi bir yere koyup akşam da çıkarken alıyordum. Kendi hafızası vardı. Pili bir gün dayanıyordu. Haftada bir dolan cihazı cemaat abime götürüp veriyordum, boş olanları alıyordum. Arada sırada Genelkurmay Başkanı'nın odasına dinleme cihazı araması yapılıyordu. Doğal olarak ben bu aramaların ne zaman yapılacağını önceden bildiğim için cihazı koymuyordum.

"Kenan Evren olacak mısın, olmayacak mısın?"

15 Temmuz öğleden sonra Tümgeneral Mehmet Dişli'nin odasına gittim. O da cemaatçidir. Bize 'Genelkurmay Başkanı'na sen Kenan Evren olacak mısın olmayacak mısın diye soracağım' şeklinde beyanda bulundu. Dişli, Akar Paşa'nın teklifi kabul edeceğini düşünüyordu. Ancak Akar teklifi kabul etmedi. Kuvvet Komutanları da ikna edilemedi.

"Mehmet Dişli 'girin' dedi"

15 Temmuz Cuma günü saat 20.00-21.00 arasında Genelkurmay Başkanı makamındaydı. Akar en son MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Fidan makamdan ayrıldıktan sonra Özel Kuvvetler'den 20 civarında tam teçhizatlı asker Karargâh'a girdi. Dişli de oradaydı. 5 dakika sonra Dişli çıktı bize 'girin' dedi.

İçeri girdiğimizde Akar Paşa bize 'Yanlış yapıyorsunuz' dedi. Özel Kuvvetler onu götürdü. Sürekli bize 'Yanlış yapıyorsunuz' diyordu.

Ben orada kaldım. Dişli Paşa beni telefonla arayarak, komutanının eşini aramam konusunda isteği olduğunu söyledi. Ben de hanımefendiyi askeri hattan aradım. Hanımefendi konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Meclis'in bombalandığını, sivil halkın öldürüldüğünü TV'den öğrendiğimde pişman olmaya başladım. Yapılanlar katliam gibiydi."

Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk: Hulusi Akar, Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile birlikte çay içiyordu

"Ben 15/07/2016 günü gerçekleşen Askeri darbeyi planlayıp yöneten bir kimse değilim. Bu askeri darbeyi kimin planlayıp yönettiğini bilmem. İstanbul'da olay günü bir arkadaşımın kızının düğünü vardı. Oraya katılmam gerekiyordu. Ben İstanbul'a gidemedim. İzmir'deki noter işlerim dolayısıyla gidemedim.

Ben İzmir’de noter işleri yaptırdığımı ispat edebilirim. İzmir'de saat 11:30 civarında noter işlerim bitti. Sonra saat 13:30 sıralarında Ankara'ya askeri uçakla yanımda Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte geldim. Doğrudan torunlarımı görmek için Akıncı Üssü'ne gittim.

Ben Akıncı Üssündeki Lojmanda akşama kadar vakit geçirdim. Akıncı Üssünde mutat uçak iniş ve kalkışlar oluyordu. Devamlı hareketlilik olduğu için ben önce bir şey fark etmedim. Düğün sahibi Mehmet Şanver'i aradım. Tebrik ettim.

Bir süre sonra o da beni tekrar geri aradı. Uçakların alçak uçuş yaptığını, ne olduğunu sordu. Televizyonda alt yazı geçtiğini söyledi. Bende bu sırada televizyonda gelişmeleri izliyordum. Hava Kuvvetleri Komutanı da bu düğünde idi.

“Genelkurmay Başkanı’nın yanına gittim”

Beni aradı ve uçuşların Ankara'da alçak geçiş yaptığını, bu duruma müdahale et dedi. Bende bunun üzerine üs komutanlığına telefon ettim. Görüştüğüm kişi üs komutanı ve misafir olarak orada bulunan Kubilay Selçuk'tu. Genelkurmay Başkanının da üste olduğunu söyledi.

Bende hemen yanına gittim. Ben yaklaşık 5 dakika içerisinde Genelkurmay Başkanı’nın yanına gittim. Benim oraya gittiğimde hava kararmış ancak saatin kaç olduğunu bilemiyorum.

Ben üsse vardım. Bir oda içerisinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile birlikte çay içiyordu. Bana 'Bunlar bu işi yaptılar, bunlarla konuş ikna et" dedi. Ben onlarla konuşmaya başladım. Bu sırada İstanbul'da tankların üzerine insanlar çıkmıştı. Üste oda içerisinde televizyon açıktı. Bunları görebiliyordum. Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli’ye darbenin başarılı olamayacağını, demokratik kurumların işlediğini, halkın bu işe tepki gösterdiğini anlatıp ikna etmeye çalıştım.

Kendilerine itiraz ettikçe bağırıp çağırdım. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı da onları ikna etmeye çalıştı. 3-4 kez bunları tekrarladım. Benim onlara emir verme yetkim yoktur. Ancak bir büyük olarak, Hava Kuvvet Komutanı Abidin Ünal'ın isteği üzerine onlara telkinde bulunup ikna etmeye çalıştım.

"Sen burada kal, bunları iyice ikna et" dedi

Bu sırada soyadını bilmediğim Ömer isimli bir Amiral de oraya geldi. Benim telkinlerim sonuç verdi. İkna oldular. Yeni uçak üsten havalanmadı. Havadakilerin görevleri devam etti. üsse dönen uçaklar bir daha gönderilmedi.

Ben bu ikna sürecinin ne kadar bir zaman sürdüğünü bilemiyorum. Sonunda onlar ikna olunca Genelkurmay Başkanı, Başbakanla görüştü. Bana "Sen burada kal, bunları iyice ikna et, dedi. sonra helikoptere binip Başbakanlığa gitti. Sabah erken saatlerdi fakat saatin kaç olduğunu bilmiyorum.

“Bana havadaki uçaklardan ateş açıldı”

Ben üste bir saat kadar kaldım. Her şeyden emin olduktan sonra helikopter ile Başbakanlığa gidecektim. Helikoptere bindim ancak bu sırada havada başka uçak ve helikopterler vardı. Bana havadaki uçaklardan ateş açıldı. Üsse geri döndüm.

Bir süre sonra üsten helikopterle ayrılmak üzere teşebbüste bulundum. Bacağımdan yaralandım. Beni yaralayan mermilerin uçaklardan ateş sonucu mu yoksa yerdeki birliklerden mi açıldığını bilmiyorum.

“Yaşar Güler’in gözleri bağlıydı, açtım; el ve ayakları bağlıydı, çözdüm”

Ben üsse geri döndüm. Bu sırada Mehmet Dişli ile irtibat halindeydim. O Genelkurmay Başkanı ile birlikte helikoptere binip Başbakanlığa gitmişti. Kendisi ile cep telefonu üzerinden irtibat halindeydim.

Daha sonra Genelkurmay İkinci Başkanı’nın üste olduğunu öğrendim. Onun bulunduğu odaya gittim gözleri bağlıydı. Gözlerini açtım. El ve ayakları bağlıydı, çözdüm.

Onunla birlikte helikoptere binip üsten uzaklaşmadık çünkü havada uçaklar dolaşıyordu. Uzun süre üste kaldık.

“10 general üste tutuluyordu”

Üste başka bir yerde Hava Kuvvet Komutanı Abidin Ünal ve diğer generallerin bulunduğunu bu sırada öğrendim. Önce Önce Abidin Ünal’ı ziyaret ettim. Yaklaşık 10 kadar general üste tutuluyordu.

Abidin Ünal’ı koruması için başına 2 nöbetçi koydum. Daha sonra Yaşar Güler'e gidip bunları anlattım. Yaşar Güler, özel kuvvetler komutanı ile görüştü. Onun üsse geldiğini söyledi. Yaklaşık 2-3 saat kadar bekledik. Özel Kuvvetlen Komutanının gelmesi gecikti. Çevrede birçok yere bakıp döndüğü için geç kaldı. Ayrıca olay yerine Yaşar Güler askeri savcıları çağırdı. Askeri Savcılar olay yeri tespitine başladı.

Ben üste Fahri Kasırga, Kara Kuvvet Komutanı, Kurmay Başkanı, Emir Subayı ve özel Kalem Müdürünün de orada olduğunu öğrendim. Bu sırada Özel Kuvvetler Komutanı Albay Murat üsse girip Fahri Kasırga ve Kara Kuvvetleri Komutanına kurtardı. Kara Kuvvetleri Komutanını onun çıkarıp çıkarmadığını tam olarak bilemiyorum.

Yaşar Güler'i yanıma alıp önce Hava Kuvvet Komutanı Abidin Ünal'ın bulunduğu yere gittik. Daha sonra da misafirhanede tutulan Hava Generallerini kurtardık. Daha sonra Yaşar Güler ile birlikte arkamızda başka bir araçta Abidin Ünal olduğu halde Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldik.

“Emniyet ekiplerine teslim edildim”

Biz Abidin Ünal ile birlikte karargahta kaldık. Yaşar Güler evine gitti. Benim hakkımda çeşitli iddialar çıktığı için bu iddiaları yalanlamak için bir basın bildirisi hazırladım ve bunu yayınladım.

Daha sonra ben de evime gittim. Beklemeye başladım. Beni gelip alacaklarını düşünüyordum. Gece saat 01:30 sıralarında Merkez Komutanı beni gözaltına aldı. Daha sonra emniyet ekiplerine teslim edildim.

“Hulusi Akar, Abidin Ünal, Yaşar Güler tanığımdır”

Benim bu darbeye iştirak etmediğime dair Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvet Komutanı Abidin Ünal, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve orada bulunan diğer havacı generaller tanıktır. Dinlenmelerini isterim. Ayrıca paralel yapıya karşı mücadele eden kişilerden biriyim.

Bu konuda da Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel sivil emekli hava pilot yarbay Mehmet yıldırım, emekli astsubay Cahit Demirbüken ve MİT Müsteşarı hakan Fidan dinlenebilir. Hakan Fidan’a Etimesgut Hava hastanesi başhekimliğinden gelen listeyi elden verdim. Araştırıp sonucunu bildirmesini söyledim. Ben ordu içindeki paralele yapı ile mücadele etmek için elimden gelen gayreti gösterdim.

“Paralel yapının gerçekleştirdiğini düşünüyorum”

Benim tecrübelerime göre bu askeri darbeye teşebbüsü paralel yapının gerçekleştirdiğini düşünüyorum ancak bu işi TSK içerisinde kimin organize edip gerçekleştirdiğini kestiremiyorum.

Benim bu konuda herhangi bir bilgim yoktur. Beni atama listesinde Genelkurmay 2. Başkanı olarak göstermişler. Ben gerçekte Genelkurmay 2. Başkanından kıdemliyim.

Ben bu yapıya yönelik çok mücadele ettim. Hava Kuvvet Komutanlığım döneminde bu yapıdan olduğu için birçok kişiyi Hava Harp Okullarına almadım.

Hatta İzmir Casusluk olayının olmadığını, konunun bir fuhuş konusu olduğu ile ilgili birçok faaliyette bulundum. TSK milletin bir kesitidir. TSK öğrenci seçim aşamaları çok sıkı yapılmaktadır. Buna rağmen yine de sızmalar gerçekleşmektedir.

“Pensilvanya’daki kişinin bu işi yaptırabilecek gücü yoktur”

TSK içerisinde ve Hava Kuvvet Komutanlığı içerisinde bu yapıdan kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Askeri darbe girişimi güçsüz bir Türkiye isteyen yabancı misyonların işi olabilir.

Pensilvanya'daki kişinin emir verip bu işi yaptırabilecek gücü yoktur. Bu olayda paralel yapı kullanılmış olabilir. Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile bu askeri darbeyi neden yapmaya çalıştıkları konusu ayrıntılı konuşmadım. Ne maksatla bunun yapıldığını bilmem.

Ben Genelkurmay Başkanı’nı gördüğümde kendisinin boynunda yara izleri vardı. Ben şu an yorgunum, ilerde daha ayrıntılı beyanda bulunabilirim.

Ben bu işin içerisinde yer alan generallerle tek satır konuşmadım. Bu da benim iştirak etmediğimi gösterir.

Tümgeneral Sönmezateş: FETÖ'cü değil, darbeciyim; eşim beni boşasın, çocuklarım soyadını değiştirsin

Marmaris'teki saldırıyı yönettikten sonra gittiği Ankara'da yakalanan, gönderildiği Muğla'da da tutuklanan Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, ifadesinde tüm suçlamaları kabul etti.



Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı planlayanlardan birisi olan Binbaşı Şükrü Söymen'le, darbeden bir hafta önce İstanbul'da buluştuklarını da ifade eden Tümgeneral Sönmezateş, kendisine, "Hazır ol, bu hafta şenlik var" sözleriyle darbeyi ima ettiğini de söyledi. Bu görüşmeden sonra Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, darbe girişiminden iki gün önce İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

Eşine “Benden boşan” dedi

Tümgeneral Sönmezateş'in ifadesinde ayrıca eşine de mesaj gönderdiği ve darbeci olduğu için kendisinden boşanmasını istediği de ifade edildi.

Sönmezateş'in savcılıkta "Eşime haber verin bana boşanma davası açsın. Çünkü ben büyük bir suç işledim. Çocuklarım soyisimlerini değiştirsin" dediği belirtildi.

Cuntacıların Whatsapp konuşmaları: Polise ve halka ateş açın



15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren cuntanın haberleşmede kullandığı Whatsapp grubundaki yazışmalarının tam dökümü ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 saati aşkın süre yapılan whatsapp grubu konuşmaları

Albay Müslüm Kaya:

AKOM’a müdahale edildi. Polis emirlerimize uyuyor. Birazdan kontrol altına alınacak.

Binbaşı Muammer Aygar:

1. köprünün Avrupa’dan geçiş kısmı durduruldu. 2. Köprü polis noktasına girildi. Polisler emirleri dinliyor. Sorun gözükmüyor.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

İstanbul Emniyet Müdür yardımcıları arandı. Bilgilendirildi. Büyük bir bölümü itaat ediyor.

Albay Uzan Şahin

Emniyet Müdür Yardımcıları itaat ediyor. Polis arkadaşlarıma iletiniz. Gözlerinden öpüyorum.

Albay Eyyüp Gürler

1. Ordu komutanı hemen alınmalı

Albay Sadık Çelebi

İstanbul Valiliği kontrol altına alınmak üzere, polis valilikte direnmekten vazgeçti.

Yarbay Muzaffer Düzenli

İstanbul moda deniz kulübüne müdahale lazım. Generaller var derdest edilecek. Burada Hava Kuvvetleri K. Abidin Ünal var. Buraya müdahale lazım.

Albay Sadık Cebeci

AK Parti İl Teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir halk gittikçe çoğalıyor.

Albay Uğur Çoşkun

Sakarya İl Emniyet Müdürü bilgilendirildi ancak tanımadığını ve valiye bilgi vereceğini söyledi. Jandarmaya emir verildi. Vali Hendek’te düğüne gittiğinden müdahale edilemedi.

Albay Osman Akkaya

Vatan’a giremiyoruz. Hava desteğine ihtiyaç var.

Albay Sadık Cebeci

Valilik direnmeye çalışıyor. Görüşme devam ediyor.

Albay Uğur Çoşkun

Emniyet müdürüne (Sakarya) mukavemet gösterilmesi istendi. Olumsuz olabilir. Vali ve müdür birlikte muhtemelen.

Binbaşı Muammer Aygar

1 otobüs çevik kuvveti durdurduk. İtaat ediyorlar. Yol kontrolünü beraber yapıyoruz.

Albay Uzay Şahin

1.inci Or K.’ından haber alamıyoruz.

Albay Osman Akkaya

İl Emniyete ateş etmeyi planlıyorum. Başka çare yok.

Albay Ahmet Zeki Gerehan

Ordu Komutanı telefonu çalıyor ama açmıyor. Konum bulunamaz mı?

Yarbay Muzaffer Düzenli

Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı? Yoksa ivedi gönderilim.

Albay Eyyüp Gürler

Ordu K. alındı mı?

Binbaşı Muaamer Aygar

1.Ordu Komutanı Kuleliye kendisi mi geliyor? Birileri enterne etti mi?

Albay Eyyüp Gürler

Halen serbest.

Albay Mustafa Kol

Atatürk Havaalanı tamam. Girişler yasaklandı. Çıkışlar serbest

Albay Sadık Cebeci

AKP il teşkilatı yolda

Albay Uzay Şahin

Geçirmeyin Ateş Serbest

Albay Osman Akkaya

Bayrampaşa’dan polis göndermek istiyorlarmış. Tıkayın

Yüzbaşı Kadir Yıldız

Tıkandı

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Ben binbaşı murat. Toplu duyuruları burdan yapacağım.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Tuğg. Özkan Aydoğu E5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak. İstanbul’a giren trafik engellenecek.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Zeki Albayım siz akademide misiniz? Fatih Irmak’ın desteğinize ihtiyacı var. Ekibini ikna edemiyor.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Bayrampaşa’dan bir tane polis çıkmayacak.

Tuğgeral Mehmet Nail Yiğit

Başbakan açıklama yapıyor

Albay Ömer Faruk Özköse

Sıkıyönetim direktifi geldi

Albay Eyyüp Güler

Or. K. köprü civarında

Binbaşı Mehmet Karabekir

Beni durdurdular. Ateş ettim. Yaralılar var. Taviz tereddüt yoktur.

Albay Sadık Cebeci

AKP İl teşkilatı önünde halk yoğunluğu var. Tank ihtiyacı var.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Sadık Abim önce havaya ateş edelim.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Sakın tereddüt etmeyin çakın.

Albay Sadık Cebeci

Tmm

Albay Sadık Cebeci

Lütfen ordu komutanını alın. Ne oluyor diye

Albay Müslüm Kaya

Belediyeden yüksek seviyedeki Mehmet Tunç bey itaat ediyor. İBB’yi halledeceğim diyor. Bana zarar vermesinler diyor.

Albay Eyyüp Gürler

Ümit Paşa’ya (1. Ordu komutanı) 4 akademi öğrencisi gönderdim. Ancak yardım almalılar enterne

Yarbay Mustafa Düzenli

Tekrar Emri. İletiyorum. Toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak.

Albay Müslüm Kaya

AKOM’a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar ateş ediyor.

Albay Uzay Şahin

Ateşle karşılık verin, yaklaştırmayın.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Sahada biri olarak ateş kalabalığa ateş ediyorum bekliyorum. Tekrar tekrar kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok.

Binbaşı Muammer Aygar

Kuleli’de yoğun çatışma var. Gruba ateş ediyoruz

Albay Müslüm Kaya

Taksim’de durum kritik.

Yarbay Mustafa Düzenli

Ateşle karşılık verilen kalabalıklar dağılıyor. Allah yardımcımız olsun.

Binbaşı Muammer Aygar

2. Köprüyü arkadaşlar tahliye ediyor. Kuleli’de yoğun çatışma var Beykoz istikametinde.

Albay Ahmet Baykal

Polisten de artık çok ses çıkmıyor. Mühimmatımız var moraller yüksek.

Albay Müslüm Kaya

Taksim TRT radyo polis zırhlı araçları sarmış hava desteği sürekli gaz atıyorlar. Uçak taksimde alçak uçuş yapsın Taksim zorda. Taksim’de askeri almışlar Taksim radyo gaz ve çok halk var Taksim kötü.

Binbaşı Muammer Aygar

2. Köprüye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi?

Albay Müslüm Kaya

Uçaklar yaramış Taksim’e. Şuan sakinmiş.

Binbaşı Muammer Aygar Aynısını 2. Köprüye yapabilir miyiz?

Yarbay Uğur Coşkun

Halk polisten beni istiyor. Ateş açalım mı sayıları çok fazla.

Yüzbaşı Mehmet Türk

17 kişi CNN’e takviye için helikopterde kalkmak üzereyiz.

Yarbay Uğur Coşkun

Bizim valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş. Polisler halka engel olmaya çalışıyor ama zor.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Ezin taviz yok.

Albay Eyyüp Gürler

2. Kor birlikleri gönderemiyorum diyor. Kara kuvvetleri Genelkurmay emri dedik mesaj çekmiştik. Git demeyeceğim dedi.

Yarbay Uğur Coşkun

Ege ordu, harekat merkezini arayıp emrimiz olmadan hareket etmeyin diyormuş.

Albay Zeki Atmaca

Çamlıcada’ki antenlere müdahale edilmeli acilen.

Albay Uzay Şahin

Gaza gelip silahlarınızı bırakmayın.

Yarbay Mustafa Düzenli

Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok hedef ele geçirildi. TRT’de bildiri okundu. Aynen devam. Harekatımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek. Emir budur.

Yarbay Uğur Coşkun

Polis ve Halk birleşti. Valilikte personele teslim olçağrısı yapıyorlar. Destek ihtiyacı var. Kuvvetimiz yeterli değil.

Yarbay Mustafa Düzenli

Birlikler havaalanları ve meydanları iyi tutmalı kesinlikle buralar tutulmalı birlikler geri çekilmeyecek.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Sabiha Gökçen direk sağa sola ateş edin sıkıntı var orada.

Binbaşı Muammer Aygar: Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok.

Albay Sadık Cebeci: AK Parti il teşkilatında 3-4 bin kişi var destek gerek.

Yarbay Muzaffer Düzenli

Toplanan kitlelere askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert bir şekilde müdahale edilecek.

Albay Uğur Coşkun

İnternette Genelkurmay Başkanı tutuklandı şeklinde haberler olduğu söylenerek personel etkilenmeye çalışılıyor. Tedbir alınabilir mi?

Yüzbaşı Şakir Çınar

Sabiha Gökçen sivil trafikten dolayı nizamiyeyegiremiyoruz. Ayrıca Polis Özel Harekat çatışacağız diyormuş Jandarmaya. sivil trafiği hemen açıp çatışacağız.

Albay Uzay Şahin

Arkadaşlar her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu televizyonların susturulması gerekiyor. Vatan Emniyet’i gerekiyorsa vurun.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Vatan emniyete acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım.

Albay Uzay Şahin

Çamlıca tepesini gören tanklar antenleri vursunlar. İrfan Çamlıca’ya gidip vurabilir misin?

Binbaşı Muammer Aygar

1. Ve 2. Köprüye helikopter lazım. Köprüde 20- 30 kişi bizim tarafımızdan vuruldu. Ama 2. Köprüde arkadaşlar zorda. Helikopter lazım.

Yarbay Muzaffer Düzenli

Emri iletiyorum. Ateşle toplananlara karşılık verilecek. Ateş açılan topluluklar dağılıyor. Müzahir yayın organları susturulacak.

Albay Müslüm Kaya:

Yayınları kesmemiz lazım.

Albay Cemaleddin Doğan

Erdal Paşa ne diyor ya???

Binbaşı Muammer Aygar

2. Köprüyü kaybediyoruz.

Binbaşı Murat Yanık

Ankara’dan gelen talimat ATEŞ EDİLECEK.

Albay Cemaleddin Doğan

5. Kor istenen takviyelere müsaade etmediği gibi 100kişilik subay astsubay ve uzmanlardan oluşan ekip kurulması emrini verdi. Muhtemelen karşı hareket için gönderecek.

Albay Uzay Şahin

AKP il teşkilat bölgesinde ön ayak olanları vurun. Acil havacılar devreye girmeli.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Moral bozmak yok. Kanımızın son damlasına kadar devam.

Yüzbaşı Mehmet Türk

CNN son yaklaşmada yoğun atış aldık. Vurulanlar var.

Albay Müslüm Kaya

Taksim’e halka ateş desteği.

Binbaşı Muammer Aygar

Halkı galeyana getiriyorlar. Kesmenin bir yolu yok mu?

Albay Ahmet Zeki Gerehan

NTV için ekip gitti Selimiye’ye hava aracı olursa medyaya müdahale edecek ekip var.

Binbaşı Muammer Aygar

Camilerin yayınlarının kesilmesi gerek.

Albay Cemaleddin Doğan

Bir tane tabur komutanına Kolordu komutanı müdahale etti. Çıkmıyorum diyor. Bu durumda diğerinin komutan vekili bu işi beceremez hiç çıkamaz.

Binbaşı Murat Çelebioğlu: Komutanım çıkmasın.

Binbaşı Muammer Aygar

1. Köprünün Anadolu yakasında polislerde hareketlilik var 1 toma vuruldu.

Yüzbaşı Mehmet Türk

66’ya polis girdi çatışıyoruz. Ölü polis var.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu Komutanım biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın. Mehmet Türk tedbir al can kaybetmeyin. Ankara’dan teyit ettim.

Binbaşı Murat Çelebioğlu

Teslim olun veya kaçın.

Binbaşı Muammer Aygar

Yılanın başını aldılar mı?

Binbaşı Mehmet Karabekir

1. Orduya gideyim mi?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Komutanım nasıl hayatta kalabileceksiniz 65 için de geçerli.

Albay Cemaleddin Doğan

Benim Lüleburgazdan gönderdiğim tabur polis barikatını aşamadı. Polisler tabur komutanını tutuklamış.

Binbaşı Muammer Aygar

Murat faaliyet iptal mi?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

İptal komutanım.

Albay Cemaleddin Doğan

Bir an önce yukarılardan asimetrik birşeyler yapılmalı yoksa aşağıda problem büyüyebilir.

Binbaşı Muammer Aygar

Ayrılıyor muyuz?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Evet ayrılın komutanım

Albay Cemaleddin Doğan

Kaçalım mı?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Komutanım hayatta kalın tercih sizin biz karar vermedik henüz. Ama lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz.