İbretlik fotoğraf: "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" çıkışından Washington virajına

"- Sesin çok yüksek çıkıyor, bu suçluluk psikolojisi...

- Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz...

- Filistin'e giren tankların üzerine çıkıp, kendimi mutlu hissediyorum diyen Başbakanınız var.

- Tevrat'ın altıncı maddesi var, öldürmeyeceksin diyor. Burada öldürme var."

29 Ocak 2009 Davos, Dünya Ekonomik Forum toplantısı.

Yukarıdaki sözler Davos'da Tayyip Erdoğan'ın bir panelde İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'e söylediği sözler.

Bu tepkiden sonra Türkiye - İsrail ilişkileri buzdolabına giriyor.

Bir yıl sonra İsrail bunun acısını fena çıkartıyor. Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskın düzenleyen İsrail komandoları dokuz kişiyi öldürüyor. AKP kıyameti kopartıyor, evet kopartıyor da... Orada kalıyor!..

Büyükelçiler karşılıklı geri çekiliyor, diplomatik ilişkiler maslahatgüzar düzeyine indiriliyor.

Gerilim altı yıl sürüyor. 2016'da karşılıklı yeni büyükelçi atanmasıyla diplomasiye kapı açılıyor.

Ancak, 2018'de Amerika'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere İsrail'in ateş açması sonucu altmış Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine, Türkiye İsrail'deki Büyükelçisini yeniden geri çekiyor.

İnişli çıkışlı ilişkiler...

Hahamlar Saray'da

23 Aralık 2021... Bir ay önce...

Tayyip Erdoğan'ın Sarayda bir kabulü var:

"Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyeleri Erdoğan'ı ziyaret ediyor."

O kabülde Erdoğan döktürüyor:

"Türkiye - İsrail ilişkiler bölgemizin istikrarı ve güveniliği bakımından hayatidir."

Konuşmasının devamı Davos'taki sözleriyle taban tabana zıt:

"Filistin konusundaki görüş ayrılıklarımıza rağmen (...), İsrail'in barış çabaları bağlamında samimi ve yapıcı tutum sergilemesi normalleşme sürecine katkıda bulunacaktır."

Aaaaaa!...

Gerçi aradan on iki yıl geçiyor ama, ‘siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' sözünden ‘İsrail'in barış çabaları' söylemine uzanan gizemli bir yol!..

Nedir o gizem?.. O sır?..

Yahudi lobi firması

O sırrı çözen bir değerli gazeteci var. Yıllardır Amerika'da gazetecilik yapan, Amerika'nın nabzını çok iyi tutan bir gazeteci:

"TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat."

Geçen akşam benim de katıldığım TELE 1 programında Yılmaz Polat bir fotoğraf yayınlıyor, ayrıca bu fotoğrafa ilişkin yazısı TELE 1'de yayınlanıyor.

"Fotoğrafta Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür bir Yahudi lobi firmasının temsilcileriyle görülüyor."

Fotoğraftaki temsilciler Amerika'da yaşayan, "lobi firmasının sahipleri Ortodoks Yahudiler."

O lobi firması "Başkan Biden'a ve Demokratlara çok yakın."

O fotoğraf neden?..

"Türkiye 5 Ocak'ta o Yahudi lobi firmasıyla ayda 35 bin dolara anlaşma imzalıyor, fotoğraf o imza törenine ait. Lobi firması Washington'da Türkiye adına faaliyette bulunacak."

Erdoğan 23 Aralık'ta Ankara'da Türk Yahudi Toplumu üyelerini kabul ediyor, Türkiye'nin İsrail ile ilişkisini ‘hayati' olarak niteliyor, 5 Ocak'ta Washington'da Yahudi lobi firmasıyla anlaşma imzalanıyor.

Biden'a köprü

Erdoğan'ın Amerika ile ve en başta Başkan Biden ile başı dertte.

Amerika'da Halkbank Davası var...

F - 35 uçak krizi var...

Amerika'nın şiddetle karşı çıktığı, Rusya'dan alınan ve hangarda çürüyen S - 400'ler var...

Erdoğan'a bir güvensizlik var...

Bu durumda çare ne?..

"Amerika'da etkin bir Yahudi lobi şirketi...

O şirket Başkan Biden ve Kongre üyelerini Erdoğan hakkında ikna etmeyi deneyecek."

Hanuka'da mum yakmak

Bu arada Büyükelçi Murat Mercan İsrail ile ilişkileri sıkı tutmak amacıyla canını dişine takıyor, boş durmuyor, yine Yılmaz Polat'ın haberine göre:

"New York'ta Musevilerin düzenlediği dini Hanuka gecesine katılıyor, İsrail Büyükelçisiyle birlikte mumlar yakıyor."

Hanuka Milattan Önce 200'lerde Kudüs'ün Yahudiler tarafından yeniden ele geçirilmesi şerefine 2.200 yıldır kutlanan bir Yahudi Bayramı.

Ankara'ya göre, madem Biden'a ulaşmak istiyoruz, o zaman:

"Yahudi Bayramı kutlamalarına da katılırız, mum da yakarız be arkadaş!..."

Bir zamanlar o kadar karşı çıktığın, eleştirdiğin adamların lobisine bugün muhtaç olmak!..

Onların bayramlarına katılacak kadar, onlarla yakınlaşmaya çalışmak!..

Bu fotoğraf ve öyküsü, aslında Erdoğan'ın dış politika açmazının da, fotoğrafı.