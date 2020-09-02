1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum

"Mülkiyeti bir şahsa ait olsa da toprak halkın malıdır" düşüncesi benim hayat felsefemdir
CHP iktidara gelmek için ya "Erdoğan’ın yolundan giderek" HDP ile ortak bir sosyal demokrat cephe oluşturacak ya da şimdiye kadar yaptığı gibi zayıf bir sermaye grubunun partisi olarak ömür boyu arafta kalmaya devam edecek
İnfazla gerçekleştirilen tahliyeler sürecinde, af kanununun bölücü olduğu ve toplumu karşıt iki cepheye ayırmak suretiyle yıkıcı düşmanlıklara neden olacağı daha şimdiden açıklık kazanmıştır
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