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Tarık Ziya Ekinci

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02 Eylül 2020

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum

HDP'nin 1 Eylül Barış ve Demokrasi çağrısına katılarak toplumsal huzura ve barışa destek olalım

Bölgemizi ve ülkemizi felakete sürükleyen savaş yanlılarına karşı barış sever halkımızı dünya barış gününde seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Her hal ve koşulda ezilen ve sömürülen halklara açlık, yokluk, yoksulluk ve ölüm getirecek olan savaşları "milli menfaat" görünümü altında bizlere dayatan siyaset esnafına "Yeter artık dur!" diyelim. Herkese barış elini uzatan ve Türkiye'yi selamete çıkaracak olan HDP'nin 1 Eylül Barış ve Demokrasi çağrısına katılarak toplumsal huzura ve barışa destek olalım.

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Dünya Barış Günü1 Eylül1 Eylül Dünya Barış Günü

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