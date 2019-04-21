Soli Özel | Haftalık

TARİH
21 Nisan 2019
Mueller ve ekibinin raporu, kullandıkları dil ve sundukları bilgilerin ışığında Trump açısından Başkanlık sonrası dava ihtimalini açık tutuyorDevamını Oku
TARİH
07 Nisan 2019
Görünen o ki, 70 yıllık örgüt kendisini yenileyecek ve işlevsel kalmaya gayret edecek. Türkiye'nin de bir yandan Batı’dan kopup kopmayacağı tartışılırken, güvenlik açısında onunla NATO bünyesinde müthiş bir yakınlaşma şekillenmekteDevamını Oku
TARİH
17 Mart 2019
Perişanlığı, kapasitesizliği ve genelde sınırlı beceriye sahip olanlara özgü inadıyla Theresa May Brexit meselesini kötü yönettiDevamını Oku
TARİH
10 Mart 2019
Cezayir’deki isyanın önemi, başı çekenlerin kentli, orta sınıf ve laik kesimleri daha fazla temsil ediyor oluşu. Bu aydınlık, umut dolu direnişten çıkarılabilecek bir mesaj da otoriter rejimlere karşı yeni bir direniş dalgasının ufukta gözüktüğü olabilirDevamını Oku
TARİH
24 Şubat 2019
Merkel, Trump yönetimi iş başına geldikten sonra özellikle Avrupa’nın en güçlü ülkesi olan Almanya’ya yönelik hakaret, hasmane davranışlar ve saçmalıklara artık tahammül etmeyeceklerini gösterdiDevamını Oku
TARİH
17 Şubat 2019
Şu anda Astana süreci, Şam rejiminin meşruiyetinin güçlendirilmesine, Suriye’nin geleceğinin Esad tarafından belirlenmesine zemin hazırlıyor, Türkiye’yi de bu yöne gitmeye zorluyorDevamını Oku
TARİH
10 Şubat 2019
Solculardan, Şah’a karşıtlıklarını göstermek için çarşafa bürünerek meydanlara çıkan laik/modern kadınlara kadar herkes Humeyni’nin siyasi projesini hafife almanın bedelini geçen zaman içinde ödediDevamını Oku
TARİH
27 Ocak 2019
Kentli isyanı olarak gerçekleşen ilk devrimin nasıl gerçekleşebildiği kafaları kurcalayan en önemli sorulardan birisiydiDevamını Oku
TARİH
20 Ocak 2019
Şu anda Britanya’nın önündeki seçeneklerden biri sert Brexit denilen AB’den anlaşmasız çıkışDevamını Oku
TARİH
13 Ocak 2019
Washington'da İran'ın mümkünse geri püskürtülmesi konusunda genel bir mutabakat varDevamını Oku
TARİH
06 Ocak 2019
Trump’ın ekonomiye şırıngaladığı dopingin etkisi geçmek üzereDevamını Oku
TARİH
30 Aralık 2018
2018 pek çok bakımdan dünya siyasetinde yeni çizgilerin belirginleştiği bir yıl diye görülebilirDevamını Oku
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