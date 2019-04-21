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T24 Haftalık Yazarı

Soli Özel | Haftalık

pazar@t24.com.tr

TARİH

21 Nisan 2019

Trump'a "Boku yedim" dedirten rapor

Mueller ve ekibinin raporu, kullandıkları dil ve sundukları bilgilerin ışığında Trump açısından Başkanlık sonrası dava ihtimalini açık tutuyor

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TARİH

07 Nisan 2019

NATO'da yaş 70 iş bitmiş mi?

Görünen o ki, 70 yıllık örgüt kendisini yenileyecek ve işlevsel kalmaya gayret edecek. Türkiye'nin de bir yandan Batı’dan kopup kopmayacağı tartışılırken, güvenlik açısında onunla NATO bünyesinde müthiş bir yakınlaşma şekillenmekte

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TARİH

17 Mart 2019

Birleşik Krallık'ın tatsız vodvili: Brexit

Perişanlığı, kapasitesizliği ve genelde sınırlı beceriye sahip olanlara özgü inadıyla Theresa May Brexit meselesini kötü yönetti

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TARİH

10 Mart 2019

Hoş geldin başkaldırı!

Cezayir’deki isyanın önemi, başı çekenlerin kentli, orta sınıf ve laik kesimleri daha fazla temsil ediyor oluşu. Bu aydınlık, umut dolu direnişten çıkarılabilecek bir mesaj da otoriter rejimlere karşı yeni bir direniş dalgasının ufukta gözüktüğü olabilir

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TARİH

24 Şubat 2019

Avrupa’nın ABD isyanı ve Türkiye 

Merkel, Trump yönetimi iş başına geldikten sonra özellikle Avrupa’nın en güçlü ülkesi olan Almanya’ya yönelik hakaret, hasmane davranışlar ve saçmalıklara artık tahammül etmeyeceklerini gösterdi 

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TARİH

17 Şubat 2019

Soçi’de her yol Şam’a çıkıyor!

Şu anda Astana süreci, Şam rejiminin meşruiyetinin güçlendirilmesine, Suriye’nin geleceğinin Esad tarafından belirlenmesine zemin hazırlıyor, Türkiye’yi de bu yöne gitmeye zorluyor

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TARİH

10 Şubat 2019

‘Minerva’nın Baykuşu’ hâlâ kanat açıyor: İran Devrimi 40 yaşında

Solculardan, Şah’a karşıtlıklarını göstermek için çarşafa bürünerek meydanlara çıkan laik/modern kadınlara kadar herkes Humeyni’nin siyasi projesini hafife almanın bedelini geçen zaman içinde ödedi

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TARİH

27 Ocak 2019

Devrim, İran, 1979: Bitmiş bir İslamcılığın evrak-ı metrukesi

Kentli isyanı olarak gerçekleşen ilk devrimin nasıl gerçekleşebildiği kafaları kurcalayan en önemli sorulardan birisiydi

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TARİH

20 Ocak 2019

Brexit, Brexit…

Şu anda Britanya’nın önündeki seçeneklerden biri sert Brexit denilen AB’den anlaşmasız çıkış

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TARİH

13 Ocak 2019

Türkiye ve İran: Ne seninle ne sensiz!

Washington'da İran'ın mümkünse geri püskürtülmesi konusunda genel bir mutabakat var

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TARİH

06 Ocak 2019

Amerika ile savaşı sürüyor Trump'ın!

Trump’ın ekonomiye şırıngaladığı dopingin etkisi geçmek üzere

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TARİH

30 Aralık 2018

Dünyada 2018: Tarihe düşülecek notlar

2018 pek çok bakımdan dünya siyasetinde yeni çizgilerin belirginleştiği bir yıl diye görülebilir

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