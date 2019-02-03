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T24 Haftalık Yazarı

Mirgün Cabas | Haftalık

pazar@t24.com.tr

TARİH

03 Şubat 2019

Linç olmayı bize bırakın!

Hakarete uğramasın diye özel yasayla korunan bir makam sahibinin linç edilmekten yakınması ikna edici değil

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TARİH

27 Ocak 2019

İçinizdeki dolandırıcıyı serbest bırakın!

Monopoly cheaters edition: Yeni oyun, adından anlaşılacağı üzere baştan sona hilebazlık, dolandırıcılık üzerine kurulu

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TARİH

20 Ocak 2019

Müslümanların sevdiği İncil

Hayrettin Karaman'ın durup dururken bunu yazmasında bir hikmet var mı?

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TARİH

13 Ocak 2019

Bazıları neden 'kafadan' haklı?

Çakır'ı suçlayanların kim olduğunu asla bilmeyeceğiz, zaten önemsemeyeceğiz

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TARİH

06 Ocak 2019

Fenomen babalar

Çocuğunun bakımından ve yetiştirilmesinden sorumlu olan babalar dijital dünyada da boy göstermeye başladı

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TARİH

30 Aralık 2018

Medyada ana akım biterken yerine ne geliyor?

Alanında uzmanlaşmış işsiz gazetecilerin kolay kolay pes etmeye niyeti yok

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TARİH

23 Aralık 2018

Çarpıta çarpıta çarpıldılar!

Bugüne kadar, benzerini defalarca gördüğümüz, gazetecileri ve aydınları linç etme prosedürü hep aynı şekilde işledi

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TARİH

16 Aralık 2018

‘Köşe-günlük'ün hikâyesi

Diyebilirim ki artık köşem değil, sayfam var

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