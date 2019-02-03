Mirgün Cabas | Haftalık

TARİH
03 Şubat 2019
Hakarete uğramasın diye özel yasayla korunan bir makam sahibinin linç edilmekten yakınması ikna edici değilDevamını Oku
TARİH
27 Ocak 2019
Monopoly cheaters edition: Yeni oyun, adından anlaşılacağı üzere baştan sona hilebazlık, dolandırıcılık üzerine kuruluDevamını Oku
TARİH
20 Ocak 2019
Hayrettin Karaman'ın durup dururken bunu yazmasında bir hikmet var mı?Devamını Oku
TARİH
13 Ocak 2019
Çakır'ı suçlayanların kim olduğunu asla bilmeyeceğiz, zaten önemsemeyeceğizDevamını Oku
TARİH
06 Ocak 2019
Çocuğunun bakımından ve yetiştirilmesinden sorumlu olan babalar dijital dünyada da boy göstermeye başladıDevamını Oku
TARİH
30 Aralık 2018
Alanında uzmanlaşmış işsiz gazetecilerin kolay kolay pes etmeye niyeti yokDevamını Oku
TARİH
23 Aralık 2018
Bugüne kadar, benzerini defalarca gördüğümüz, gazetecileri ve aydınları linç etme prosedürü hep aynı şekilde işlediDevamını Oku
TARİH
16 Aralık 2018
Diyebilirim ki artık köşem değil, sayfam varDevamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.