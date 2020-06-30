Karar ver KKTC kardeş, açılıyor musun açılmıyor musun?

Türkiye’de yaşayan ama Kıbrıs’a gelmek isteyen birçok kişi biliyorum ki epey zamandır buraya gelemiyorlar ve bu onları mutsuz ediyor.

Başlangıçta Koronavirüs nedeniyle KKTC girişlere kapalıydı. Kimsenin diyecek bir şeyi yoktu çünkü aynı nedenle hemen hemen bütün devletler girişlere kapalıydı.

Yakın bir zaman önce KKTC diğer birçok ülke gibi açılmaya karar verdi, ama hükûmet korkaklık ve kararsızlık arasında gidip geldiği için bu karar yürürlüğe konamıyor ve konsa bile nasıl çalışacağı belli değil.

Giriş için getirilen kurallar değişip duruyor ve açık da değiller.

Son karara göre TC’den KKTC’ye gelmek isteyenler beraberlerinde Covid - 19 virüsünü taşımadıklarına dair bir belge (ücreti 110 TL) getirecek. (Bu sadece TC vatandaşları için mi geçerli yoksa transit yolcular için de mi?)

Yolcular varışlarında Kıbrıs’ta da Covid - 19 testine tabi tutulacaklar. Ücretsiz olacağı açıklanan testin sonucu alınıncaya kadar yolcu taahhütname vererek adresinde bir gün kendine karantina uygulayacak.

Eğer Covid - 19 pozitif olursa onun, diğer yolcuların ve adreslerindeki diğer kişilerin statüsü ne olacak?

Covid - 19 pozitif yolcu geri mi gönderilecek, 14 gün karantinada mı kalacak? Karantina parasını kim ödeyecek?

Ondan virüs kapma olasılığı olduğuna göre diğer yolcular ve adrestekiler için ne gibi işlemler yapılacak?

Daha çok soru sorabilirim ama burada durayım ve başka bir komplikasyona işaret edeyim:

Hükûmet uçak şirketlerinden kısıtlı yolcu ile uçmalarını istiyor. Bu uçak şirketleri için -THY ve Pegasus- ekonomik olmayan bir durum yarattığı için durmadan uçuşlarını iptal ediyorlar. Çünkü az yolcuyla uçarlarsa para kazanamazlar veya biletleri o kadar pahalı olur ki çok az koltuk satabilirler.

İzmir’den gelmek isteyen bir arkadaşım THY’de 7 Temmuz’a kadar yer olmadığını, o tarihte tek yön İzmir - İstanbul - Ercan bilet bedelinin 2.976 TL olduğunu yazdı. İstanbul havaalanında aktarma bekleme süresi ise 10 saat.

Bir başka gerçek de şudur: Ercan’a direkt uçak olmadığı için Türkiye’den uçuş olmazsa KKTC’ye yabancı turist de gelemez.

Salgın devam etmesine rağmen Filipinlerden Barbados’a turizm ülkeleri risk alarak kapılarını açıyorlar çünkü turizm sektörünün çökmesini istemiyorlar ve turizm kazancına açtırlar. Aynı zamanda iflasın eşiğindeki hava yollarına da kan vermek istiyorlar.

Açıyorlar da turistler kuyruğa giriyor değil. Onlar da muhtelif nedenlerle çekingendirler. Bu yüzden turist çekmek için ucuz uçak biletleri ve konaklama gibi teşvikler sunuluyor.

KKTC hükûmeti ise ülke turist akınına uğrayacakmış gibi davranıyor ve herkes için –ziyaretçiler, oteller ve uçak şirketleri– hayatı kolaylaştıracağına zorlaştırıyor.

Risksiz açılış diye bir şey yoktur.

Ya tamamen bırakın bu işi kardeşim ya da diğer ülkeler ne yapıyorsa onu yapın. Başka ülkelerin deneyip terk ettiği yarı boş uçaklarla turist taşıma fikrini bir kenara atın. Çifte Covid - 19 testinden de vazgeçin.

Bu iki kısıt ile ancak ille gelmek durumunda olanlar gelir, ülke açık görünüp kapalı olmaya devam eder.