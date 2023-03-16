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Konuk Yazar

Melih Kırlıdoğ

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TARİH

16 Mart 2023

İnsanlığa karşı zafer!

Günümüzde genel olarak sağ-popülist olarak nitelendirilen, ancak sahte "ama"lar hariç tutulursa ırkçı-faşist yüzleri apaçık görülen bu partilerin ortak özellikleri "tek sorun" partileri olmalarıdır. "Sorun" da bellidir: Azınlıklar ve göçmenler. Faaliyetlerinin tamamına yakını bunun etrafındadır; "sorun" "nihai olarak" çözülünce yeryüzü cennetine ulaşılacaktır! Kimse bu partilerin eğitim, sağlık ekonomi vd. alanlarda ne düşündüklerini merak etmez

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