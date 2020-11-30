İyi ki varsın AÇIK RADYO!

AÇIK RADYO 25 yaşında.

İyi ki 25 yıldır hayatımızda.

Evet, hep açık kal Açık Radyo.

Bugün köşemi Açık Radyo'yu kuran

ve bugünlere getiren sevgili dostum

Ömer Madra'ya bırakıyorum.

İyi ki varsın sevgili kardeşim;

İyi ki varsınız Açık Radyo'yu yaşatanlar.

Hepinizi yürekten kutluyorum.

* * *

Sevgili Hasan,

Radyomuz 25. yılını devirdi işte.

Yok olasıca Covid - 19 olmasaydı,

devrilen çeyrek yüzyılın

büyük gümbürtüsünü duymayan

kalmayacaktı. Kader işte!

Planladığımız tüm şenlikler, konserler,

yemekli toplantılar, paneller,

programcı sanatçı dostlarımızın

“stand up”ları vb. hepsi hepsi yattı!

Heveslerimiz kursağımızda kaldı.

Mart sonundan beri evlere

kapanmış durumdayız.



Dünyada bir eşinin

bulunduğundan pek emin

olamadığımız radyomuzun halihazırda

212 programcıdan oluşan

o tuhaf, delibozuklar takımı hiç yılmadı.

Hatta, yılmak şöyle dursun,

işi daha da azıttı:

Yeryüzünün neredeyse

tüm konularını ve müziklerini içeren

145 civarındaki sözel ya da

müzikal programlarını

dünyanın farklı ülkelerindeki

evlerinden hazırlayıp

sunuyorlar!

Üstüne üstlük, birçoğu,

dünyanın çeşitli yörelerinden

gelen konuklarıyla birlikte

yürütüyorlar programlarını.

Bu muazzam cümbüşü,

sayıları bir elin parmaklarını

ancak geçen birkaç cesur teknik

arkadaşımız da pek aksatmadan,

kaosa filan sürüklenmeden,

aylardır düzenli olarak yayına aktarıyor.

Geçmiş yıllarda, çalıştığın gazete

hangisiyse ondaki köşeni yılda bir kereliğine

kadim dostun hakire

ve Açık Radyo’ya bırakmak gibi

bir âlicenaplığın olurdu.

Ben de buna içim içime sığmayarak

şükran duygularıyla “icabet ederdim”.

Ne var ki, bu sefer T24’deki köşende

25. yaşındaki “ergen”imiz kendini

gösterme fırsatını bulamadı.

Neyse ki, laf aramızda, bunu hatırlayıp

sana da hatırlatan bazı ortak dostlarımız

olduğunu büyük bir mutlulukla öğrendim

ve Açık Radyo’nun 25 yıllık encâmı

hakkında sana küçük bir paket hazırlayıp

yollamaya karar verdim.

Sevgili Hasan;

senin de mensubu olduğun

68 kuşağının özgürlük ve barış

tutkusunu körükleyen

en önemli araçlardan biri radyo idi bence.

Biz de Açık Radyo’da bu bilgiyi de

aklımızda tutarak,

ilginç bir şey denedik:

25. yılımızda stüdyolara, cadde

ve sokaklara doluşamayacağımız anlaşılınca,

biz de bir küçük “hoşluk” düşündük

ve tüm programcılarımıza

minik bir çağrıda bulunarak

bize 25 saniyelik bir ses kaydı hazırlayıp

Açık Radyo’nun kendilerine

ne ifade ettiğini anlatmalarını istedik.

Göz açıp kapayıncaya kadar

kısa bir süre içinde elimize 70’i aşkın

sayıda harika kayıt ulaştı.

Üstelik, yenileri her an elimize ulaşmaya,

hatta akmaya devam ediyor.

Belli bir düzen içinde bunlar yıl boyunca

-ve belki de yıllar yılı- atmosferde

dolanıp duracak.

Şimdi sana bu 25 saniyelik

ses kayıtlarından rastgele

seçtiğimiz 25 tanesinden

birkaç cümlenin transkripsiyonunu

gönderiyorum…

İlgini çekeceği umuduyla.

Sevgiler,

Ömer

* * *

Anahtarı Üstünde Komşu Kapısı:

Açık Radyo, benim için, hiç kapanmayan,

böyle anahtarı üzerinde 25 yıllık

bir komşu kapısı gibi:

Teklif tekellüf olmadan

kapıyı rahatça açarsın

ve içeri girince yaşamak

daha bir anlamlı olur…

Hep açık kal Açık Radyo!

(Fehmiye Çelik)

Pandemik Gezegende Ara Kesit:

Açık Radyo pandemik gezegenimizde

beni gerçekliğe bağlayan "ara kesit":

Güvendiğim sesler, duyarlı

içerikler ve derinlikli tartışmalar,

her zeminin kaygan, her şeyin

kırılgan olduğu şu dönemde

Açık Radyo’nun önemini

idrak etmemi sağlıyor.

(Çelenk Bafra)

Müşterekler Zinciri:

Açık Radyo, 25. yıldır

giderek gelişip güçlenen

bir ortak çaba, “müşterekler”

kavramına somut bir örnektir:

Programcısı, çalışanı, dinleyeni

ile büyük bir müşterekler zinciridir;

daralan, boğulan dünyamızda

bir oksijendir.

(Ahmet İnsel)

Ağaç Değil Orman Olma Güveni :

Açık Radyo benim için kolektif

bir çabanın ürünü,

merak ve tutkunun dışa vuran

heyecanı, bilgi ve bilimin ışığı,

hayatımıza değer katan tüm

insanlara saygı, kötülere iyilikle

verilen cevap, tarihe düşülen not,

sonsuzluğa atılan tohum,

ağaç değil orman olmanın

getirdiği güven…

(Ahmet Uluğ)

Damladan Denize:

Her programla damla damla

büyüyen, 25 yılda rengârenk

bir denize dönüşeniz biz.

(Akgün İlhan)

Gerçekçi Düşler:

Gerçekçi düşlerin gerçekleşen

dünyasıdır Açık Radyo.

(Banu Kanıbelli)

Ülkenin En Değerli Radyosu:

Açık Radyo, hiç şüphesiz,

son 25 yılın Türkiye semalarında

parlayan az sayıdaki yıldızlarından

biridir: ülkenin en değerli radyosu;

dünyada bir benzeri var mıdır,

bilmiyorum; varsa da,

sayısı herhalde çok çok azdır.

(Bülent Aksoy)

Toplumsal Belleğimiz:

Açık Radyo bir nehir gibi

akmaya devam ediyor...

Öyle bir nehir ki, geçtiği

yerlerde hayatı tazeliyor,

yeni filizler yeşertiyor ve

umut taşıyor, ama burada

altı çizilmesi gereken

en önemli değer, süreklilik…

Sürekliliğin aynı zamanda

hafıza demek olduğunu

gayet iyi biliyorum.

Açık Radyo pek çok şeyle

birlikte toplumsal belleğimiz

olmaya devam ediyor…

(Gülderen Bölük)

Sihirli Bir Söz Dünyası:

Açık Radyo başka hiçbir

yerde karşımıza çıkmayacak

yeni şeyler öğrenmek,

dünyanın en güzel müziklerini

dinlemek, ahbaplık etmek

isteyeceğimiz insanlarla

bir arada olmak için ne zaman

istesek bize kapısını açan

sihirli bir söz dünyası...

(Güven Güzeldere)

Birlikte Israrla Aramak:

Açık Radyo, benim için,

iyiliği, güzelliği, doğruluğu

hep birlikte ısrarla

aramak demek.

(Gülçin Orgun)

Sıradışı-Özgür-Paylaşımcı:

Türkiye’nin ilk ve tek sıradışı,

özgür, paylaşımcı radyosu,

Açık Radyo…

(Hülya Tunçağ)

Hepimizin Hayallerine Dokundu:

Senin sayende çocukluk

hayalim olan radyoculuk

gerçek oldu. Lakin, sadece

benim değil hepimizin

hayallerine dokunduğun için…

Açık Radyo iyi ki varsın!

(İlknur Akman)

Sözcüklerle Deneyeceğim:

Ses, nefes, soluk, pencere,

kuşlar, gökyüzü, sevgi, bilgi,

bilim, bilinç, renk, âhenk,

umut, mücadele … hayata dair

daha ne varsa!..

(İzel Rozental)

Mecra-Fener-Nefes Terapisi:

Fikirlerin ve melodilerin doğru,

dürüst ve saygıyla, özgürce ifade

edildiği bir mecra istiyorum…

Gece ve gündüz önümü daha iyi

görmemi sağlayan, bilgi ve rengârenk

seslerle dolu koskoca bir fener arıyorum…

İnsan olarak kâinatın bütün seslerini

duymak istiyorum: İşte Açık Radyo

o sesleri soluduğum bir nefes terapisi.

(Yannis Saoulis, Görkem Saoulis, Metin Belgin)

Sonsuz Bakış Zenginliği:

… Açık Radyo hepimiz için sonsuz

çeşitlilikte bir bakış zenginliği sağlıyor.

En başta, hayatta varoluşumu,

ayakta duruşumu büyük ölçüde

Açık Radyo’ya borçluyum.

Bin yaşasın!

(Muammer Ketencoğlu)

Çok Önemli Bir Platform:

Yalnız olmamayı; iyi, vicdanlı

insanlarla bir arada olmayı sağlayan

çok önemli bir platform olduğunu

düşünüyorum. Açık Radyo çok yaşasın!

(Murat Gülsoy)

Dinlemeyi Öğrendim:

Kâinatın tüm seslerine,

renklerine ve titreşimlerine

maruz kalmaktan radyocu oldum,

çevreci oldum, vegan oldum;

dahası, dinlemeyi öğrendim…

Açık Radyo dönüştürür.

(Muzaffer Çorlu)

Paylaşarak İyiliği Çoğaltmak:

Tek tek de önemliyiz,

ama bir araya geldiğimiz zaman

her şey bir başka anlam kazanıyor…

Ve Açık Radyo 25 yıldır seslerimizi duyurarak,

paylaşmamızı sağlayarak

iyiliğin çoğalmasına aracı oluyor.

(Pınar Erkan)

Tutku-Kaygı İkilemi:

Bu kaygı artık hayatımın

önemli bir unsuru: Onlarca

genç insanın önünü kapatıyorum.

Belki o gençler benden

çok daha güzel müzikler çalacaklar.

Açık Radyo benim için

tutku ve tedirginliği aynı anda

içinde barındıran bir şey.

(Reha Uz)

Mahalle Baskısı Hissetmediğimiz Mahallemiz:

Benim için Açık Radyo paylaştığımız,

öğrendiğimiz, düşündüğümüz,

heyecanlandığımız üniversite kampüsüdür.

Kendimizi oralı hissettiğimiz,

mahalle baskısı hissetmediğimiz mahallemizdir;

tanıştığımız, buluştuğumuz,

nefes aldığımız, sesimizi çıkardığımız,

dans ettiğimiz kamusal alandır.

Kıymetini bilip koruduğumuz

meydanımızdır. Böyledir…

(Şenol Ayla)

Mars’a Gidecek Olursam:

Bir gün Mars’a filan gidecek olursam,

sizi de yanıma alabilir miyim sevgili

Açık Radyo? Çok teşekkürler…

(Sumru Ağıryürüyen)

Sorulamamış Soruların Cevapları:

Açık Radyo’yla ilk karşılaştığımda

sanki ilk kez duymuyormuşum da,

hep tanıdığım birisini dinliyormuşum

gibi hissetmiştim; ikinci fark ettiğim

belki daha da önemliydi,

çünkü duyduklarım, sorulamamış

soruların cevaplarıydı aslında.

Hâlâ da aynı cevapları dinlemek

mümkün Açık Radyo’da…

(Vedat Ozan)

İkinci Ev, İkinci Okul, İkinci Aile:

25 yıldır bir parçası olduğum

Açık Radyo ile ilgili hislerimi

anlatmak gerçekten çok zor:

Bana ikinci bir ev, ikinci bir okul,

ikinci bir aile oldu. Bu kocaman ailemi

çok seviyorum ve parçası

olduğum için gurur duyuyorum.

(Yeşim Burul)

İşbaşından Paydosa Sürekli Açık Can Yoldaşı :

Bence herkesin bir kişisel Açık Radyo’su var:

…Radyoyla kurulan bağ açısından

benzerlik gösteren bir tutku

diyebiliriz buna. Mesela benim

için Açık Radyo, ofisimde işbaşı

yaptığım sabahın yedi buçuğundan

paydos saatim olan beş buçuğa

kadar sürekli açık bir can yoldaşı.

Evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz

bu günlerde önemi daha da arttı.

Desteğimizin değeri de öyle.

(Yosi Falay)