Hrant Dink Vakfı'na email... Rakel Dink'le avukatına ölüm tehdidi... Sevgili Rakel'i arıyorum, diyor ki:

Hiç mi değişmeyecek bu memleket?

İçim acıyor.

"Hiç değişmeyecek mi bu memleket?" diye bir tweet atıyorum.

Rakel Dink'e ölüm tehdidinden:

Bir gece ansızın gelebiliriz!

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

Ölüm tehdidinden:

Ülkeyi terkedin gidin!

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

Ölüm tehdidinden:

Kardeş masalları anlatmayı bırakın!

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermeni toplumunda huzursuzluk yaratan o sözü:

Kılıç artığı...

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

Saldırı:

Bakırköy'deki Ermeni kilisesinin

kapısı yakılmak istendi.

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

Saldırı:

Kuzguncuk'taki Ermeni kilisesinin

kapısındaki haç söküldü.

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

Sivil toplum kuruluşlarından:

Hrant Dink suikastine giden yollar

benzer provokasyonlarla ve aynı nefret

diliyle döşendi. Bu film bize on yıllar

boyunca defalarca seyrettirildi.

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

2008 yılı Eylül ayındaki o Erivan sabahını hatırlıyorum. Günün ilk aydınlığı içinde Ararat'ın, Ağrı Dağı'nın zarif doruğu sislerin içinde bir beliriyor, bir yitiyor, not alıyorum sabah vakti:

Tarihin eli, görmek isteyene doğru

yolu gösterir.

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

O sabah Erivan'da Ermeni Soykırımı Anıtı'na üç sap beyaz karanfil bırakırken kendi kendime mırıldanıyorum:

Sevgili Hrant;

Beni buraya senin acıların getirdi.

Senin ve atalarının o acılarını

anlamaya, yüreğimde hissetmeye

çalışıyorum ve paylaşıyorum. Rahat

uyu kardeşim.

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

1915: Ermeni Soykırımı adını taşıyan kitabımın 80. sayfasından:

İstanbul, 19 Ocak 2007.

Agos’un önüne geldiğimde anababa

günleri yaşanmaya başlamıştı.

Yaşanmakta olan tarifsiz acının

derinliği anlatılır gibi değildi.

Bir köşede çığlıklarla ağlayan

sevgili Rakel’in bir sözü hâlâ

kulağımda çınlar:

“Şu binanın önüne bir polis dikmek o

kadar zor muydu?”

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket?

Bu soruyu bir kez sorarken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tweeti içimi ısıtıyor:

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler,

ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi

iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve

ırkçılığa karşı her kesimi savunacak,

Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını

yalnız bırakmayacağız

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket, diye sorarken gelen bir haber içimde bir umut ışığı yakıyor:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet

Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu,

Hrant Dink vakfı ve Rakel Dink'e

gönderilen tehdit mesajları

üzerine, Rakel Dink’i telefonla

arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket, diye sorarken güzel bir haber daha geliyor:

Kılıçdaroğlu, Rakel Dink'i arayarak

geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Hiç mi değişmeyecek

bu memleket, diye sorarken HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'ın tweeti içimi ısıtıyor:

Sevgili Hrant’ı 13 yıl önce katledenler,

şimdi de Hrant Dink Vakfı’na ölüm

tehditleri gönderiyor! Nefret söylemini

yayan, ırkçılığı normalleştiren

zihniyetin besleyip cesaretlendirdiği bu

kötülük odaklarına karşı Hrant Dink

Vakfı’nın yanındayız.

Evet öyle, sevgili Rakel Dink'le Hrant Dink Vakfı'nın yanındayız, her zaman da yanlarında olacağız.