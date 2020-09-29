Hiç aklınızdan çıkarmayın, yarınlara savaş naraları değil barış türküleri kalır!

Sabahın ilk kahvesini Midilli adasını,

Paşa Dedem'in memleketini

uzaktan seyrederken içiyorum.

Güzel geliyor.

Harikulade bir sessizlik...

Akdeniz mavisi...

Sonbaharın ılık esintileri...

İçim huzurla doluyor.

Bir de şu sisli maviliğin içinde

volta atan o savaş gemisi olmasa...

Sabahın sessizliğinde iç dünyamın

yalnızlığına sığınmış düşünüyorum.

Bu olağanüstü güzellikleri paylaşmak varken,

iki uzak komşu olmaktan kurtulmak varken,

savaş naraları atmak ilkellik değilse nedir?..

Kafkasya'da da savaş naraları kulakları tırmalıyor.

Ne kadar hazin.

Twitter'a giriyorum.

İstanbul'da kaçak yaşayan,

çalışan, minimum 100 bin ermeni var,

burada kazandıkları Azarbaycan'a

kurşun olarak dönüyor,

alayı sınır dışı edilsin.

Erivan'ın tam merkezine

füze düşmeli!

Emin olduğum bir şey varsa

o da şu: Yarın sabah

İstanbullu Ermeniler

dükkanlarını açmaya giderken

ayakları geri geri gidecek.

Her yerde savaş, ateş,

çatışma isteyen bu adamlar

nerede, hangi koşullarda

büyüdüler acaba.

Bir kere de iki komşunuz arasında

savaş değil de barış isteseniz,

barışı zorlasanız,

barışa aracılık etseniz.

Bakın dünya herkes için

nasıl güzel oluyor.

Ermeni Azeri çatışmasında,

dünyada yalnızca Türkiye

savaşa destek verdi.

Tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar

ateşkes çağrısı yaparken,

Saray ve medyası

savaş çığırtkanlığı yapmaya

devam ediyor.

Savaş felakettir!

Savaşa biz de dur diyelim.



Ben de bir tweet atıyorum:

Kafkasya’da savaş değil

barış, savaş değil

diplomasi, silah değil

müzakere masası,

ve barış için diyalog...

Sonra da bu tweet'ten dolayı

yediğim küfür ve hakaretleri okuyorum:

Ya ya, dedenizin yaptığı gibi

Azerbaycan'ı da verelim

olsun barış...

Bunu Ermeni arkadaşlarına

söyle!

Adınızı Hasan değil

Hans yapın da

en azından gavurluğunuz

belli olsun.

İstanbul hükümeti

taraftarları gibi

yazmışsın!

Barış pıtırcığı...

Deden'den utan!

Ermenistan'ı Türk topraklarından

atalım, barış zaten

kendiliğinden olacak.

Hssktr!

Barış, diplomasi, müzakere

ve diyalog,

namlunun ucunda...

Allah hainlerin evine ocağına

ateş düşürsün, belki bir nebze

kendilerine gelirler.

İnlerine gireceğiz

inlerine...

Deden gibisin

Hasan Cemallllllll!

Elbet bir gün

hainlerden de

hesap sorulur.

İki yıl önce, 2018 yılı başında

basılmayan kitabımın sayfaları

arasında dolaşıyorum:

İstanbul, 9 Şubat 2018

Galiba yaşamak için

ille de acı çekmek gerekiyor

her devirde...

Nasıl bir memlekette yaşıyoruz.

Milliyetçilikle İslamcılığın iç içe

geçtiği bir despotluk

özgürlüklerin üstünden

silindir gibi geçiyor.

Elimizden bir şey gelmiyor.

Afrin harekâtına

karşı çıktığın için,

barış dediğin için

vatan hainliğiyle, milleti arkadan

bıçaklamakla suçlanabiliyor,

hatta kendini demir parmaklık

arkasında bulabiliyorsun.

Oya Baydar geçen gün

T24’te güzel yazdı,

"Yaşasın ölüm diye

bağırmadığımız için suçluyuz"

başlığıyla...

Bugünler geçer,

yarınlara

savaş naraları değil

barış türküleri kalır.

Bizler, yaşasın ölüm diye bağırmayı

reddettiğimiz için tarih önünde suçlu

olmayacağız!