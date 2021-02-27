Gece yarısı telefon: "Olay doğru, jandarma hem dövmüş köylüleri hem de bok yedirmiş..."

İstanbul, 19 Ekim 1984

Sabah vakti Cumhuriyet'teki

odamda çalışıyorum.

Sıkıyönetim'den telefon:

"Birinci Ordu Komutanı

Orgeneral Necip Torumtay

sizi makamında bekliyor."

"Hemen mi?"

"Derhal!"

Sıkıysa gitme...

Arabaya atlayıp Selimiye Kışlası'nın

yolunu tutuyorum. Ne olabilir?

O günkü Cumhuriyet'in birinci

sayfasında askeri kızdıracak bir

şey bulamıyorum. Hızla göz attığım

köşe yazılarında da herhangi bir

sıra dışılık yok. Sıkıyönetim Komutanı

Orgeneral Torumtay nazik ama asık

yüzle karşılıyor. Masasının üstünde

bir gün önceki Cumhuriyet gazetesi

açılmış çarşaf gibi. Zılgıtın nereden

geleceğini anlıyorum. Canı sıkkın

bir üslupla konuşuyor:

Bu fotoğraflar hiç hoş değil.

Gazetedeki bu fotoğraflar,

Türk ordusunu bir işgal ordusuymuş gibi

gösteriyor. Sanki Mehmetçik oraları

işgal etmişçesine bir hava verilmiş...

Rıza Ezer'in fotoğrafları çok güzel.

Yazı işleri de hakkını vermiş fotoğrafların,

iyi kullanmış. Cumhuriyet ofset baskıya

yeni geçtiği için güzel siyah beyaz fotoğraf

basmaya dönük merakımız daha devam ediyor.

Kadın, ihtiyar, çoluk çocuk...

Erkekler tek sıra meydanda toplanmış...

Hepsinin elleri başlarının üstünde.

Silahlı askerler tarafından çevrilmişler...

Olmaz bu fotoğraflar!

Ama bunlar nihayet fotoğraf...

Devam ediyor Torumtay Paşa:

Dış güçlere yarayacak fotoğraf çıkmasın.

Haberleri filtreden, süzgeçten geçirin.

Köy boşaltmaktan söz ediyorsunuz.

Tehcir çağrışımı yapar bu haberler...

Torumtay Paşa'dan gazeteciliğin

nasıl yapılması gerektiğini sabırla

dinlemiştim. PKK'nın adı birkaç ay önce

yaptığı ilk baskınlarla daha yeni duyuluyordu.

Eruh ve Şemdinli baskınlarının tarihi

15-16 Ağustos 1984'tü. Cumhuriyet tarihinde

irili ufaklı 28 tane "Kürt isyanı" çıkmıştı.

Sonuncusu 1938'deki Dersim İsyanı'ydı.

Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla, adı resmen

konmasa da 29. isyan başlıyordu.

PKK'nın Abdullah Öcalan tarafından

kuruluşu 27 Kasım 1978'di.

Asker de daha işin ciddiyetinin

pek o kadar farkında sayılmazdı.

Nitekim, Güneydoğu'da görev yapan

üst düzeyde bir komutan bana bir sohbet

sırasında şöyle yakınmıştı:

Biz de terör örgütünü

Özal'ın dediği gibi

"üç buçuk eşkıya" gibi

görerek başladık işe.

Oysa yılanın başı

hemen ezilmeliydi, göremedik.

Tedirgindi asker de. Genelkurmay'da

Güneydoğu konusunda Başbakan Özal'a

karşı kuşku besleniyordu. Özal'ın işi

ucundan tuttuğu görüşü yaygındı. Bu

arada PKK eylemleri sıklaşıyordu.

Ekim ayının ilk haftasında, üstelik

Cumhurbaşkanı Evren Güneydoğu'da

inceleme gezisi yaparken

Şemdinli'de pusu kurup bir subayı,

bir astsubayı ve bir eri şehit etmişti PKK.

Turgut Özal

Genelkurmay İstihbarat Daire

Başkanı Koramiral

Beyazıt: "Gerekirse

bütün gazeteler kapatılır."

1984 yılı Ekim ayının başlarında

Hakkâri'nin Şemdinli ve Çukurca

ilçelerinde askerî operasyonlar başlatılmıştı.

Dış basında haberler çıkıyordu,

"Kürtler isyan etti,

Türk ordusu bastırıyor" diye...

Türk basınının operasyonu izleme tarzı

da askeri kızdırmıştı. 12 Eylül askerî

yönetimi, ANAP'ın kazandığı 1983

seçimleriyle resmen sona ermişti

ama fiilen sürüyordu. Sıkıyönetim

henüz kalkmamıştı.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı,

Güneydoğu haberinden dolayı

Milliyet ve Bulvar gazetelerini kapatmıştı.

Genelkurmay'dan gelen haberler

iç açıcı değildi. Küplere binmişlerdi.

"Basın özgürlüğü bu işte! Ama bu ise

bugünleri de ararlar" diye duyumlar

ulaşıyordu bana. Selimiye Kışlası'nda

fırçayı yediğim gün Ankara'da, Genelkurmay

Başkanlığı'nda da basına brifing, bizim

deyişle "toplu fırça toplantısı" yapılıyordu.

İstihbarat Dairesi Başkanı

Koramiral Vural Beyazıt'ın mesajları

askerin "psikolojik savaş" için

düğmeye bastığını gösteriyordu:

"Gerekirse bütün gazeteler kapatılır!"

"Yayımlanan fotoğraflar,

Huzur Operasyonu'na aykırı.

Sanki vatandaşlara zulüm varmış gibi

bir hava yaratılıyor. Bu fotoğraflar karşı

tarafı güçlendirmek için yayımlanıyor.

Böyle haber ve fotoğraflar çıkar mı?

Sonra, bilgili muhabirlerinizi gönderin."

"Yok Barzani, yok Talabani.

Birleşmişler, ayrılmışlar. Neler olduğunu

Sıkıyönetim açıklıyor, oradan alın."

"Köy boşaltmak yok,

nereden çıkarıyorsunuz bunları?"

"Askerî bir harekât yapıyoruz.

Bizim karşımızda Kürt toplumu yok.

Dış güçler tarafından kışkırtılan,

Marksist-Leninist eşkıyanın

devlet otoritesini sarsmaya

yönelik hareketi var."

"Kürt deyimi de onlara ait, bize değil."

"Sizin haberleriniz bizim Kürt

kaynaklarımızı kurutuyor."

1. Ordu ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarından sonra Genelkurmay Başkanı olan

Necip Torumtay, Turgut Özal'ın Körfez Savaşı sırasında TSK'nın Irak'a girmesi

planına tepki gösterdi. Torumtay, 'inandığı devlet anlayışına aykırı gelişmeleri'

gerekçe göstererek Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa etti.

Bu Genelkurmay brifinginin ertesi

günü de Diyarbakır 7. Kolordu ve

Sıkıyönetim Komutanlığı'ndan gazetelere

bir bildiri geçilmişti. Bölgede gazeteciliğin

nasıl yapılacağının tarif edildiği bir duyuruydu

bu. İki noktası ilginçti:

(1) Olay bölgesinde çekilen fotoğraflar

değişik anlamlara gelmeyecek nitelikte

olacak. Örneğin bazı gazetelerde

"iki üç yaşlı kadın etrafında askerler,

meydanda toplu halde arama yapılırken

askerlerin görülmesi gibi" fotoğraflar

kullanılmayacak.

(2) Haberlerde "sınırı geçme konusu"

diye bir laf edilmeyecek. Ayrıca

köyün boşaltılması konusu var.

Hiçbir köy boşaltılmamıştır.

Birkaç gün sonra da, 25 Ekim 1984'te

bu kez Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı

gazetelerin Ankara bürolarına

şöyle bir tebligat yapıyordu:

Güneydoğu'daki operasyonlarla

ilgili haberlerin verilmesinde güvenlik

kuvvetlerine karşı yapılan öldürme,

yaralama, saldırı, baskın gibi olaylar

Genelkurmay Başkanlığı'nın müsaadesi

ve resmî açıklamalarına göre yapılacaktır.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmî

açıklamalarının haricine

kesinlikle çıkılmayacaktır.

Biz de basın olarak 1984 yılında henüz

farkında değildik, Türkiye'nin ne kadar

güç bir döneme girmiş olduğunun.

Bu gerçek siyaset kurumu ve asker

için de geçerliydi. Önümüzü göremiyorduk.

Devlet dahil kimse yaklaşan bela

konusunda hazırlıklı sayılmazdı.

Yeşilyurt'ta köylülere

bok yedirme...

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum, 32 yıl öncesi...

İstanbul, 1989 yılı Ocak ayı.

Evdeyim, telefon:

"Ne, bok mu yedirmişler?"

Celal Başlangıç gece vakti

Cizre'den arıyordu. SHP Genel

Başkanı Erdal İnönü'nün Güneydoğu

gezisini Cumhuriyet adına izlemekte

olan Celal... İdil'in girişinde köylüler

konvoyun yolunu kesmiş. O sırada

İdil'li bir avukat, Hasip Kaplan, Celal'in

eline bir mahkeme dilekçesi sıkıştırmış.

Celal de Cizre'ye gelince,

gece vakti, İpek Yolu üstündeki bir kahvede

dilekçenin altında imzası olan

dört köylüyle buluşmuş, sonra da hemen

Genel Yayın Müdürü'nü aramıştı:

"Hasan Abi galiba olay doğru. Jandarma

hem dövmüş adamları, hem bok yedirmişler."

"Celal emin misiniz?

PKK'nın dezenformasyonuna gelmeyelim?

Sen istersen, yarın köye kendin git.

Köylülerle konuş, sonra beni ara."

1989 Ocak ayı. Sol başta Cizre'nin Yeşilyurt Köyü Muhtarı Abdurrahman Müştak,

Soldan ikinci, dönemin Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu Temsilcisi Celal Başlangıç,

sağ başta SHP'li vekiller Fuat Atalay ve Cüneyt Canver. Muhtar Müştak dışkı

yedirme olayını anlatıyor. (Fotoğraf: Cengiz Mumay)

Celal Başlangıç ertesi gün akşama doğru

yeniden aradı. Cizre'nin Yeşilyurt köyüne

gitmiş, köylülerle konuşmuştu.

İlginç bir tanık vardı. Diyanet'in köye atamış

olduğu Konyalı imam.

Köyün kendi beslediği imam gibi o da

dışkı yedirme olayına tanık olmuştu.

Jandarma ona arkasını döndürmüştü,

olayı görmemesi için.

Ama neyin olup bittiğini görmüş,

Celal'e de anlatmıştı.

"Celal, PKK'lı mı bu köy?"

"Benim istihbaratıma göre değil.

Ancak sempatizanlar vardır.

Korkudan, şundan bundan

yardımcı olmuş olabilirler.

Kapalı olan köy okulunun camları

köy çocukları tarafından kırılmış,

içeri girilmiş. Buraya büyüklerini

yapmış çocuklar...

Yedirilen dışkılar da buradan alınmış."

Dışkı yedirme iddiaları sonrası köye gelen SHP milletvekilleri Cüneyt Canver ve

Fuat Atalay, yanlarında köyün muhtarı Abdurrahman Müştak çocuklarla

birlikte viraneye gönmüş okulun önünde. (Fotoğraf: Cengiz Mumay)

Ertesi gün yazı işlerinde tartıştık konuyu.

Ve yayımlamaya karar verdik.

Konu her şeyden önce insan haklarıyla

ilgiliydi. Biliyordum, Güneydoğu'da kelle

koltukta görev yapan askerlerin, güvenlik

görevlilerinin "insan hakları" deyince

tüylerinin nasıl diken diken olduğunu.

O yüzden adım adım gidecektik.

Önce Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki

köşeme köylülerin savcılığa verdikleri

dilekçesini yorumsuz yayımlayacaktım.

Olaya burasından girecek,

sonra aşama aşama tarafların görüşlerini

alarak büyütecektik haberi.

Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki köşemde,

23 Ocak 1989 günü "Gerçek neyse ortaya

çıksın!" başlığını taşıyan şu yazım yayımlandı:

Mardin'in Cizre ilçesinin Yeşilyurt köyünde

14 Ocak'ı 15 Ocak'a bağlayan geceyarısı

neler yaşandı? Bu sorunun karşılığı tüm

çıplaklığıyla ortaya çıkarılmalıdır. Aşağıda,

Cizre Cumhuriyet Savcılığı'na verilmiş bir

dilekçe var. Virgülüne bile dokunmadan

aynen köşeme alıyorum:

Müşteki: Abdurrahman Müştak,

Kâmil Müştak, Abdullah Gündoğan,

Bahattin Müştak. Sanıklar: 14-15 Ocak

1989 günü Yeşilyurt köyüne gelen

güvenlik kuvvetleri. Suç: Efrada

suimuamele, işkence.

Olay:

(1) 14-15 Ocak 1989 gecesi

saat 02.00'de Cizre'ye bağlı Yeşilyurt

köyümüz, jandarma, komando, özel tim

ve diğer güvenlik güçlerince sarılmıştır.

Sabaha doğru köy yakınında bir eşek ve

iki sıpa karaltı olarak görülmüştür.

Açılan ateş üzerine eşek yaralanmıştır.

(2) Köye giren güvenlik görevlileri ise

köyden üç kişinin kaçtığını söyleyerek,

tüm köylüleri kadın erkek bir araya

toplamışlardır. Evler aranmış, hiçbir suç

unsuru bulunmamıştır. Kadınların tek tek

ağızları açılarak bakılmış, üstleri aranmış,

tüm erkekler yüzükoyun yere yatırılmıştır.

Burada sürekli olarak siz PKK'yı besliyorsunuz,

düşmansınız, bu köyü yıkacağız diyerek her

türlü küfür edilmiştir. Yeşilyurt köyü merkez

olup, Kömürlü, üç tane Üzümlü, Fıstıklı,

Yukarıçeşme ve Aşağıçeşme mezraları vardır.

Bu mezralardaki göçebelerin iki gün içinde

terk edilmesini muhtara emir vermiştir. Köy

muhtarına sen devletin değil, PKK'nın muhtarısın

denilmiş, yere yatırılan köylünün sırtında, karda

kışta saatlerce güvenlik güçleri gezmiş,

kaba dayak atılmıştır.

(3) Muhtar Abdurrahman Müştak, amcası

Kâmil Müştak, Abdullah Gündoğan ve

Bahattin Müştak soruşturmaya alınmış,

saatlerce dayak atılarak yaralanmışlardır.

(4) Çevreden insan pisliği toplatılarak muhtarın

amcası Kâmil Müştak'a zorla, tek tek yaşlı genç

demeden pislik ağızlarına verilmiştir. Daha sonra

bu insan pisliğini Kâmil Müştak'ın oğlu Bahattin

Müştak'a zorlan babasının ağzına verilmiştir.

Yaşlı olan Kâmil Müştak, Abdurrahman Müştak,

Abdullah Gündoğan yaralanmış.

(5) 15 Ocak günü köylü bırakılmamış, şikâyet

etmeleri önlenmiş, Kâmil Müştak ve Ahmet Kaya

yalınayak karda yedi kilometre ötedeki Cizre

ilçesine götürülmüştür.

(6) Köyde hiçbir suç unsuru bulunmadığı halde,

her türlü aşağılık, yakışıksız ve yasalara aykırı

olarak bize suimuamelede bulunulmuş,

işkence yapılmıştır.

16 Ocak 1989.

Gerçek neyse derhal ve tüm çıplaklığıyla ortaya

çıkarılmalıdır. Canım şimdilik başka

bir şey yazmak istemiyor.



23 Ocak 1989 günü yayımlanan Cumhuriyet gazetesi.

Cumhuriyet'te çıkan bu yazımla birlikte

kıyamet koptu. Kopacağını zaten

bekliyorduk. Devlet ve hükûmet kaynakları

tarafından "PKK'ya alet olmak"la, "maksatlı

yayın yapmak"la, "asılsız iddialar yaymak"la

suçlandık. Olay büyümeye, haberleşmeye

başladı. Yalnız Cumhuriyet'in değil öteki

gazetelerin de manşetlerine tırmandı.

Dış basın devreye girdi. Bu tarihte Kenan Evren

Cumhurbaşkanı, Turgut Özal Başbakan, Mesut

Yılmaz Dışişleri Bakanı'ydı. Evren'in 1989 yılı

Şubat ayı sonunda Hindistan'a yaptığı dış geziyi

izliyordum. Heyette Mesut Yılmaz da vardı.

Diyarbakır'daki Olağanüstü Hal Bölge Valisi

Hayri Kozakçıoğlu Millî Güvenlik Kurulu

toplantısında bilgi verirken, "Yok böyle bir şey,

'Size bok yediririm!' demiş, hepsi o kadar..."

Yılmaz buna inanıyordu. Başbakan Özal ise dışkı

yedirme olayının gerçek olduğunu biliyordu.

Birkaç gün sonra da Özal'ın ağzından "Evet doğru,

dışkı yedirdiler!" manşeti Güneş gazetesinde

patlamıştı. Aradan beş yıl daha geçti.

17 Eylül 1993'te Sabah gazetesinde

bir haber çıktı:

Türk hükûmeti, Cizre'nin Yeşilyurt köyüne

1989 yılında düzenlenen operasyonda,

Binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan'ın

zorla 'dışkı yedirdiği' dört köylüye

tazminat ödenmesini kabul etti.

1989 yılında ortaya çıkan işkence olayının

ardından yargılanan Binbaşı Çağlayan

suçlu bulunarak (ama dışkı yedirmeden

dolayı değil, dayak ve kötü muameleden

dolayı, HC) 12 ay hapse mahkûm olmuştu.

Cezası paraya çevrilip tecil edilince dört

köylü, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na

gittiler. Komisyon, Yeşilyurtlu köylülerin

başvurusunu kabul edip Türk hükûmetiyle

dostane çözüm bulunmasını istedi. Türkiye,

dışkı yedirilen köylülere 200'er milyon lira

tazminat ödemeyi önerdi. Köylülerin avukatı

Hasip Kaplan ise tazminatın kişi başına

birer milyar lira olmasını istedi. Kaplan

tekrar komisyona başvurdu. Komisyon şimdi

dosyayı bir raporla İnsan Hakları Avrupa

Divanı'na sevk edecek. Buradan çıkacak

karara Türkiye uymak zorunda..."

Beş yılın kısa öyküsü böyle.