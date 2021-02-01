Abdi İpekçi ve Abdi Bey gazeteciliği...

CHP lideri Bülent Ecevit Başbakan olarak

Moskova'ya gidiyor. 1978 yılı haziran ayı.

Uçağa bindim ateş bastı, "Allah kolaylık

versin HC" diye mırıldandım.

Ben Cumhuriyet'ten genç bir muhabir

olarak tek tabancayken, diğer gazeteler

genellikle en üst düzeyde ve iki kişiyle

temsil ediliyordu. Yan koltuğa gözüm

ilişti: Abdi İpekçi'yle Sami Kohen.

Biri, Milliyet'in Genel Yayın Yönetmeni

ve başyazarı, öteki, Dış Haberler şefi

ve yılların dış politika yorumcusu.

Bu ikili, en tehlikelisiydi. Her ikisi de

aktif gazeteciliği hiç bırakmamış,

yorumlarını olayların içinden yazan

değerli meslek büyüklerim...

Haber atlamaya hazır ol, dedim kendi

kendime. Uçak havalandı. Sami Abi

hemen Abdi Bey'in yanından kalktı,

onun yerine Dışişleri'nin Genel Sekreter

yardımcılarından bir büyükelçi geldi

oturdu. Abdi Bey de o meşhur teybini

ortaya koydu, sohbet koyulaştı Moskova'ya

ininceye kadar. İçim içimi yiyordu.

Büyükelçi yanından ayrılırken, Abdi Bey

bana döndü, şöyle bir göz kırptı, hafif alaylı

bir yüz ifadesiyle... Ertesi sabah

Yazı İşleri Müdürüm Altı Punto Çeto'dan

(rahmetli Çetin Özbayrak) ilk fırçamı

yemiştim, Abdi Bey atlatmıştı.

Bir başka gün Kremlin'de başbakanları,

Ecevit'le Kosigin'i bekliyoruz. Bir yandan

da göz kamaştıran Kremlin Sarayı'nda

etrafa bakınıyoruz. Gözümü

Abdi Bey'den ayırmıyorum.

Bir tablonun önünde biriyle sohbeti

yine koyulaştırmış. Üstelik hepimizin

peşinde olduğu bir Sovyet diplomatıyla...

Yanlarına yaklaşıyor, o tabloya bakar

gibi yapıyorum. Sohbet İngilizce.

Abdi Bey, benim kulağımın uzamaya

başladığını fark edince, İngilizce'yi

Fransızca'ya çeviriyor, bana yine şöyle

bir göz kırparak... Tek kelime Fransızca

bilmiyorum. Ertesi sabah Altı Punto

Çeto'dan bir fırça daha, Milliyet

Cumhuriyet'e bir haber daha atlattığı için.

Hatıralar...

Abdi İpekçi bizim mesleğin az sayıda

efsanelerinden, doruklarından biridir.

Gazetecilikteki gençlik -ya da radikal-

yıllarımda Abdi Bey'i hem takdir eder,

hem kıskanır, hem de eleştirirdim.

Ama yıllar geçtikçe, "Abdi İpekçi gazeteciliği"ni

ayrı bir yere koymaya, daha beğenerek

izlemeye başladım. İktidarla muhalefetin

haberlerine eşit yer vermeye gayret ederdi

Milliyet'in birinci sayfasında. O meşhur

teybini, o zamanlar birbirlerinin gırtlağını

sıkmaya çalışan Ecevit'in de, Demirel'in de

önüne eşit olarak koyardı. Bazen her ikisini de

eleştirileriyle küstürdüğü olurdu. Devrim

dergisinde fedai gazetecilik yaparken

Abdi İpekçi'ye çok kızardık. Çünkü o,

"seçim sandığı"na inanırdı, bizler ise "devrim"e...

O, seçim sandığından iyi şeyler çıkacağını

savunurdu. Bizler ise sadece "emperyalizmin

işbirlikçileri çıkar" diye kestirip atardık.

1971 yılında, 12 Mart'ta asker darbe yapınca,

biz Devrim'de bir başyazı yazmıştık:

"Şiddet şiddeti getirir!" Abdi Bey'in ertesi gün

Milliyet'te demokrasiyi savunan başyazısının

başlığı şöyleydi:

"Şiddet şiddeti getirir ama..."

O "ama"nın anlamını yıllar geçtikçe daha çok

kavradım ve yüzüm her geçen yıl daha çok

"demokrasi"ye döndü.

Abdi İpekçi bizim mesleğimizin doruklarından

biridir. Bir efsanedir. Milliyet gazetesini

1950'lerden alıp 1980'lerin başına kadar

getirdi, bu ülkenin en etkili, en güzel birkaç

gazetesinden biri yaptı. Ve o etkinliğinin,

popülerliğinin bedelini, ne yazık ki, hayatıyla

ödedi sevgili Abdi İpekçi. Lanet olası bir

faşist komplo, 1979'un başında 12 Eylül

darbesini hazırlayacak ortamı olgunlaştırmak

için Abdi Bey'i suikast hedefi olarak seçti.

Aradan yaklaşık 38 yıl geçti.

Bir sivil darbe sürecindeyiz. Ve bugün de

Abdi İpekçi adı, bir zamanlar kendisiyle

özdeş hâle gelmiş olan gazetesi Milliyet'ten

silinmek isteniyor. Gerçekten çok hazin.

"Abdi İpekçi gazeteciliği"nin Milliyet'te çoktan

yok edildiği malum. Bu süreç, Erdoğan Demirören'in

Milliyet'teki patronluğuyla başladı. Daha gazeteyi

aldığında, genel yayın yönetmeni kim olsun diye

Tayyip Erdoğan'a telefon eden oydu. Milliyet'te

Saray'ın hoşuna gitmeyen köşeleri birer birer

kapatırken, Milliyet'te Abdi İpekçi gazeteciliği

dönemini noktalayan ve Beyefendi rahatsız

olmasın gazeteciliğini başlatan da oydu.

Hatta, bir seferinde "beyefendi rahatsız" olup

kendisine telefon açınca, telefonda ağladığını

da herkes televizyonlardan duydu. Şimdi sıra,

anlaşılan, Abdi İpekçi adının Milliyet'ten tümüyle

silinmesine geldi.

Bu yıl Abdi İpekçi Gazetecilik

Ödülleri dağıtılmadı. Jüri, 29 Nisan 2016'da

Sedat Ergin'in başkanlığında toplandı.

Yılın gazetecisi ödülünü haber dalında,

İŞİD'in Diyarbakır, Suruç ve Ankara

bombacılarının Türkiye'deki örgütlenmesini

ve devletin ihmallerini anlatan haberleri

için Hürriyet muhabiri İdris Emen'e

(fikri takibin önemine vurgu yaparak),

fotoğraf dalında Aylan Bebek fotoğrafıyla

DHA muhabiri Nilüfer Demir'e verilmesine

karar verdi. Aradan sekiz ay geçti. 27 yıldır

verilmekte olan ödül açıklanmadı.

Son zamanlarda bu konuyla ilgili haberler

çıkmaya başlayınca, gazete yönetimi

herhangi bir inandırıcılığı olmayan bir

açıklama yapmak zorunda kaldı(*). Öte

yandan, Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülü

Jüri Başkanı ve Hürriyet Genel Yayın

Yönetmeni Sedat Ergin de konuyla ilgili

olarak dün şöyle dedi: "Jürinin kararına

rağmen, ödülün verilmeyeceği yolundaki

kararı hayretle karşıladım. Getirilen

gerekçeyi inandırıcı bulmuyorum. Bize

daha önce ödül töreninin gecikmesiyle

ilgili başka gerekçeler söylenmişti.

Jüri olarak 29 Nisan 2016'da toplandık.

Ödülü İdris Emen arkadaşımız oy

çokluğuyla, bileğinin hakkıyla kazandı.

Milliyet'in iptal kararını, rahmetli

Abdi İpekçi'nin hatırasına yapılmış bir

saygısızlık olarak görüyorum." (**)

Çoktandır ne meslek büyüklerimize saygı kaldı,

ne de mesleğimizin ahlak ve ilkelerine...

Gerçek gazeteciler bugün askeri darbe

dönemlerinden çok daha kötü koşullarda

yaşamakta. Bir kenara not edin.

Abdi İpekçi adını bizim mesleğimizden

silemezsiniz. Ama hiç unutmayın, sizler

gazeteciliğin yüz karası

sayfalarında yer alacaksınız.

* * *

Yukarıdaki yazım beş yıl önce

16 Aralık 2016'da bu köşede çıktı.

Abdi İpekçi, Milliyet gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni 42 yıl önce,

1 Şubat 1979'da korkunç bir suikast sonucu

hayatını kaybetti. Bu toprakların en önde gelen

gazetecilerindendi.

Mesleğimizin onur sayfalarına yazdırdı ismini...

Kendisini rahmetle, saygıyla anıyorum.