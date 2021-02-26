1930'lar Türkiye'sinden: "Kürtçe konuşma, jandarma gelir!"

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.

İstanbul, 14 Eylül 1999

Değerli bir Kürt aydını

Tarık Ziya Ekinci'yle Kadıköy'de,

Şaşkınbakkal'daki

evinde sohbet ediyoruz.

Kürtçe 1925'te yasaklanmış,

Tarık Ziya Ekinci de 1925 yılında

Lice'de doğmuş.

Kürtçe'yi yasaklayan Şark Islahat Planı'nın

41. maddesinde Doğu ve Güneydoğu illeri

tek tek sayıldıktan sonra şöyle denmiş:

Hükûmet ve belediye dairelerinde

ve diğer kuruluşlarda, okullarda,

çarşı ve pazarlarda Türkçe'den başka

dil kullananlar, hükûmet ve belediyenin

emirlerine aykırı davranmakla suçlanacak

ve cezalandırılacaktır.



Desen: Selçuk Demirel

Tarık Ziya Bey anlatıyor:

"1932-1933 yılları. İlkokuldayım.

Sekiz on komu, yani mezrası olan

Karahasan Mahallesi'nde yaşıyoruz.

Komlardan Lice'ye gelirdi köylü.

Çarşıya yumurtasını, peynirini,

yoğurdunu getirirdi. Pazarda

Kürtçe konuştu diye jandarma

gelir, elinden parasını alırdı.

Bu bana çok acı geliyordu.

Kürtçe konuşmak yasaktı o zamanlar.

Babam beni arada bir çarşıya gönderirdi.

Komlardan gelen akrabalara Türkçem'le

göz kulak olayım diye. Onlar bir köşede

durur, esnafla hiç konuşmazlardı.

Ben onlarla fısıl fısıl konuştuktan

sonra esnafa gider pazarlığı başlatırdım.

Böylece çarşı pazardaki Kürtçe yasağı

delinmemiş olurdu. Ben de akrabalarıma

yardımcı olduğum, onları jandarma

cezasından kurtardığım için sevinirdim."

Tarık Ziya Ekinci

Tarık Ziya o zamanlar bu yasağa

fazla akıl erdiremez. Babası da

bu konuyu hiç konuşmaz onunla.

"Çocukken belleğinize kazınmış,

sizde iz bırakmış neler var?.."

Ömür boyu Kürt davasının içinde

bulunmuş, solda siyaset yapmış,

1965'te Türkiye İşçi Partisi'nden

milletvekili seçilerek parlamento'ya

girmiş, hapsi tanımış,

esas mesleği tıp doktorluğu olan

Tarık Ziya Ekinci'nin cevabı:

"İlk hatırladığım mı? Okula daha

başlamamıştım. Hayal meyal

hatırlıyorum. O zamanlar Lice

dağın eteklerine uzanırdı. Tepeye

kadar teras teras. Bizim mahallede

bir cami vardı. Jandarma mitralyözlerini

caminin toprak damının üstüne kurmuştu.

O mitralyözlerin güneş altında

nasıl parıl parıl parladığı

gözümün önüne gelebiliyor hâlâ..."

Şırnak’ta bir ilköğretim okulunun duvarına öğretmen tarafından

asılan "Kürtçe konuşmayacağım" yazısı (2017)

Çocukluk hatırası olarak silah...

Devam ediyor Tarık Ziya Bey:

"Hafızama kazınmış bir başka şey

var. Yazları kaldığımız mezraya

jandarma gelirdi. Suyun başına oturur

haber gönderirdi:

'Bize yemek gelsin!'

Sadece ayran, ekmek gelirse,

beğenmez, bağırır çağırırlardı.

Ayranı döker, kadınları iteklerlerdi.

'Tavuk kessin!' derlerdi. Kadınlar

Türkçe bilmez, telaşlanırlardı.

Bir şey daha hatırlıyorum çocukluktan.

Altı yedi kardeştik. Ben ortaokul

öğrencisiyim. Jandarma gelince,

yanlarına varıp onlarla Türkçe

konuşmaktan hoşlanırdım. Bir

seferinde yine yanlarına gitmiştim.

'At bul!' dediler. Halama gittim,

'At yok' dedi. Halama ağır hakaret

etti jandarma... Halam, Türkçe

bilmese de hakareti fark etti, tepki

verdi, Kürtçe küfretti. Bununla kalmadı,

küreği eline alınca, jandarma da

davranıp dipçikle halama vurdu.

Bunu hiç unutmadım.

İçim buruldu.

Biz köylüyüz, onlar şehirli diye

kendi kendime izah etmeye çalıştım

bunları. Üniversiteye gelinceye kadar

böyle düşündüm."

Yıl 1942-1943.

Tarık Ziya Ekinci İstanbul'a, üniversiteye

gelir. On sekiz yaşındayken İstanbul

Tıp Fakültesi'ne girer. Milliyetçilik

düşüncesiyle nasıl ilk kez karşılaştığını

şöyle anlatıyor:

"Elbise palto verdiler. Sağlık Bakanlığı

finanse ederdi. Sonra dört yıl da

mecburî hizmet vardı. Yurtlar da bakanlığa aitti.

Yatılı yüz altmış öğrenciydik.

Para verilmez, ihtiyaç karşılanırdı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde

ilk defa milliyetçilik düşüncesiyle tanıştım.

Nihal Atsız'ın makaleleri kürsüden

yüksek sesle okunurdu. Dinlemeyen birini

gördükleri vakit, 'Hah işte bak bir komünist!'

derlerdi. Anlamıyordum ne olduğunu...

Diyarbakır'da lisede okurken, gazete nedir

bilmezdik. Hiç görmedim o kadar yıl.

Hatırlıyorum, edebiyat öğretmenimiz,

'Bir de gazete var' diye bir laf etmişti.

Bir gün, tıp öğrencisi Niyazi bir sohbette

bağırmıştı, 'Türkçe bilmeyen Türk değildir,

bu ülkede onların yeri yoktur!' diye...

Ben de 'Sen ne diyorsun yahu?' diye

bağırmıştım, 'Benim halalarım Türkçe

bilmiyor. Öyleyse onlar da, ben de Türk

değiliz, yerimiz yok.' Niyazi'den 'Bana

göre öyle' cevabını alınca, bu benim

benliğimde yara açtı. Yarım yüzyıl

geçti hâlâ unutamadım o sahneyi..."

Vatandaş Türkçe konuş kampanyasını gösteren bir gazete küpürü

Böylece bende muhalefet fikri, duygusu

uyanmaya başladı. Dışa vuramıyorum,

şekillendiremiyorum, nasıl ifade edeceğimi

bilemiyorum. Ama içimde bir tepki,

bir muhalefet duygusu tomurcuklanıyor.

Bu arada yıl 1945, İkinci Dünya Savaşı

bitmiş, Türkiye çok partili rejime doğru

yol alıyor. Nuri Demirağ'ın partisi var,

yeni kurulmuş. Muhalefet dedik, ona oy verdik.

Çünkü Halk Partisi'nden farklı bir şey söylüyor.

O yıllarda okumaya başladım. Demokrat Parti

kurulmuş, büyük coşku yarattı. Düzene

muhalefet var. Aziz Nesin ile Sabahattin Ali'nin

Marko Paşa'ları, Zincirli Hürriyet'ler...

Yurtta, çocukların yanında okumuyorum.

Haksızlıklar nedir, özüne inmeye çalışıyorum.

Yazın Lice'ye gittim. Bir de baktım,

babam CHP'ye girmiş, ilçe başkanı olmuş.

Caminin önünde akşam vakti sohbetler

yapılır. Kürsülere, yani taburelere oturulur,

ağalar sorar bana:

"Mektepli sen ne diyorsun?.."

Bir gün caminin önü tenha, kimseler yok.

Demokratlar geldi. Lice'de parti kuracaklarını,

kiminle kuracaklarını sordular.

Onları eve götürdüm.

Ortalıkta gözükmek olmaz.

Halk Partisi baskısı çok büyük.

Kaymakam neredeyse çarşıya çıkmayı bile

yasaklamış. Lice'de onlara beş kişi buldum.

Demokrat Parti kuruldu.

Bana da "gir" dediler. "İşimden olurum,

Sağlık Bakanlığı'ndan atarlar" dedim.

Bir miting düzenledi Demokratlar Lice'de.

Yakınmalar, devlete eleştiriler.

Liceli korku içinde, şaşırmış.

Akılları almıyor devletin eleştirilmesini.

Sesini çıkaramıyor ama içinden

tutuyor Demokratları...

Bana gelip diyorlar ki miting sonrası:

"Senin evin demokrasinin kalesi olacak..."

Hoşuma gidiyor. Babam sabahleyin

benden memnun, gurur duyar gibi.

Akşam gelince öfkeli. Çünkü kaymakam

çağırıp benim yüzümden azarlamış kendisini.

Bana çıkışıyor: "Sen bela mısın?..

Sen benim başıma Ömer mi kesildin?.."

Ömer, babamın amcasının oğlu.

Şeyh Said İsyanı'ndan Lice'de

devletin ilk idam ettiği kişi...

O yıllar, 1924-1925.

Lice'de Şapka İnkılabı'nın sonrası.

Şapka satan tek dükkân var Lice'de:

Hikmet Çetin'in amcası Tahir...

Ucuza getirip bayağı pahalıya satıyorlar.

Ömer de tel çekiyor Ankara'ya,

Mustafa Kemal'e:

"Sıkıyönetim komutanı falan zatla şapka

ticareti yapıyorlar; elli kuruşa alıp beş liraya

satıyorlar." Bu ihbar geri dönüyor, isyan sonrası

Lice'den ilk idam edilen babamın amca oğlu

Ömer oluyor. Kaymakam babama demiş ki:

"Sen CHP'lisin ama oğlun Demokrat;

ikili oynuyorsunuz!"

Babam beni evden kovdu.

İstanbul'da, öğrencilik yıllarımda vaktiyle

Batı'ya sürgün edilmiş ailelerin çocuklarıyla

görüşürdüm. Edirne'den Yusuf Azizoğlu,

Ordu'dan Nejat Cemiloğlu, Kütahya'dan

Edip Altınakar. Sonra Adana'da liseyi okuyup

İstanbul'da hukuk tahsil eden Musa Anter...

Bunların hepsi sürgündeki feodal ailelerin

çocuklarıydı. Doğu'ya gidemezlerdi,

gitmeleri yasaktı. İstanbul'da oturuyorlardı.

Bizden büyüktüler. Onlardan etkilenirdik.

İstanbul şivesiyle Türkçe konuşmaları da

hoşumuza giderdi.

Kulak verirdim sohbetlerine:

"Bize yapılan baskılar,

Kürt olmaktan ileri gelir."

Bunlar bizi etkiliyordu.

Sürgüne tepki duyuyorduk.

Mecburî İskân Kanunu'na,

Takriri Sükûn Kanunu'na

tepki duyuyorduk.

Kendi ailemin içinde Türklere karşı

olumsuz tek bir şey duymadım.

Babam devletle çatışmak istemezdi.

Kürdistan'da şeyhler, ağalar

devletle zımnî ittifak kurdular.

Devlet de onlara imkânlar açtı,

teşvikler verdi ve kapitalist ilişkilere itti.

Buna karşılık onlar da devletle iyi geçindi.

Bu ilişkiyi PKK kırdı.

İşkence... Gözaltı... Hapis... Faili meçhul...

Boşaltılan, yakılıp yıkılan köyler...

Doğu'da bugün bütün bunlardan

etkilenmeyen tek bir aile yoktur.

Kürtler devlete, topluma

yabancılaşmışlardır. Kendilerini ruhen

yabancı ve ikinci sınıf vatandaş hissediyorlar .

O zaman nasıl gönüllü birliktelik

kurulacak ki? Zorla birlik olur mu?

"Ben Kürt olduğum için bana bu

muamele yapılıyor. Ben Kürt olduğum

için işsiz kalıyorum!" İşte bunun

değişmesi lazım. Aradaki ekonomik

uçurum da devam ederse,

bütünlük sağlanamaz.

Devlet olarak dışarıda Bulgaristan

Türklerinin, Batı Trakya Türklerinin,

Boşnakların, Kosovalıların,

Moldavya'da Gagavuzların hakkını,

hukukunu savunuyorsun,

ama kendi vatandaşın olan Kürtlerin

dilini, kültürünü unutuyorsun.

Bunlara sahip çıkmıyorsun.

Bu çifte standart değil mi?

Çirkin bir tutarsızlık değil mi?

Kendi anadilinle okumak, yazmak,

anadilini serbestçe öğrenmek...

Bunlar özgürlüktür.

Fransa da tek kültürlü ulus anlayışıyla

gitti hep. Ama o da değişti,

özellikle son on beş-yirmi yılda...

Cumartesi Anneleri 27 Mayıs 1995'ten beri faili meçhul cinayetlere

kurban giden yakınlarının akıbetini soruyor

Doğu'da on yedi on sekiz yıldır

olağanüstü hâl var.

Jandarma korkusu...

Polis korkusu...

Özel tim korkusu...

Devlet korkusu...

Bunlarla huzur, sükûn nasıl olur?

Kürtlerin kendilerini Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşı hissetmeleri nasıl olacak?

PKK'yı bertaraf etmek başka,

bu nasıl olacak?..

Ben Diyarbakır'a en son annemin

ölümü üzerine 1994'te gittim.

Ondan beri gidemiyorum. 12 Eylül

sonrasında gözaltına alınmıştım.

Polis bir şey bulamadı hakkımda.

Cezaevinden çıkınca, "Çek git

Diyarbakır'dan, seni gözaltına getiren

irade, senin Diyarbakır'da bulunmanı

istemiyor" dediler. Bu çok dokundu bana.

Annemin ölümü üzerine gittiğimde

sürekli olarak arkamda iki arabayla

dolaştım. Bir daha gidemedim memleketime.

Faili meçhul korkusu..."

Tarık Ziya Bey sonra sözü,

1994'te bir faili meçhul cinayete kurban

giden kardeşi avukat Yusuf Ekinci'ye getiriyor.

Belli, anlatırken içi acıyor,

gözlerine hüzün oturuyor:

Yusuf Ekinci

"Yusuf çok iyi kazanan bir avukattı.

1942 Lice doğumluydu. Fellik fellik

kaçardı siyasetten. Ankara'da yaşıyordu.

24 şubat 1994. O gün hem sekreteri

gelmiyor işe, hem şoförü. Akşamüstü

kendisi alıyor arabayı. Oran'a doğru yola

çıkıyor. Ama eve gelmiyor. Ertesi gün

Gölbaşı'nda bulundu cenazesi. Uzi

marka silahla vurulmuştu."

Masanın üstündeki kitabı alıp uzatıyor bana.

Kardeşinin birinci ölüm yıldönümünde çıkarmış,

Faili Meçhul Bir Cinayetin İçyüzü diye...

Dördüncü sayfasında Yusuf Ekinci'nin

eşi Ülkü Ekinci'nin şu satırları var:

"Onu sabah evden yolcu ederken o aydınlık,

yakışıklı yüzü... Akşam bürosundan

telefonda konuşurken, 'Biraz sonra eve

geleceğim' derken o neşeli sesi ve

bekleyişlerimiz, kaygılarımız

ve kulaklarımda da onun son günlerde

söylediği sözler: 'Ülkü, bir gün Güneydoğu'da

görülen bu faili meçhul cinayetler büyük

şehirlerde de görülebilir. Kürt aydınlarını

evlerinden alıp kurşuna dizebilirler

ve bunlardan birisi ben olabilirim.'

Onun sezgilerine çok inanmakla beraber,

bu laflara karşı koymam, dualarım...

Ve fakat yine onun haklı çıkışı..."

Çantamdan bir mektup çıkarıyorum.

Dr. Tarık Ziya Ekinci ile Avukat Tahsin

Ekinci'nin birlikte imzalayarak

bana gönderdikleri bir mektup.

İstanbul, 26 nisan 1994

tarihini taşıyor. Kardeşleri Yusuf

Ekinci'nin öldürülmesinden sonra

yazdıkları beş sayfalık bir mektup...

Şu satırların altını çizmişim:

"Güneydoğu'da yıllardır sürdürülen,

devletin içinde yuvalanmış

kimi karanlık güçlerin işledikleri

'faili meçhul' siyasal cinayetler,

son aylarda tırmanarak büyük

şehirlere de sirayet etmiştir.

Bu cinayetler genelde sinsi biçimde

işlenmekle birlikte, kimi zaman

umuma açık yerlerden kaçırılan kişilerin

infaz edilmesi biçiminde de işlenmektedir.

Ne acıdır ki, rejimin meşruiyetiyle

ilgili bu olaylar basında ya hiç yer

almamakta ya da polisin istediği doğrultuda

birkaç satırlık haberlerle geçiştirilmektedir.

Güneydoğu'daki illerin,

özellikle Diyarbakır merkez, Silvan,

Batman merkez ve Nusaybin ilçelerinde

bu tarzda işlenen cinayetlerin

son iki yıllık bilançosu 3 bini aşmıştır.

Basının, işitsel ve görsel iletişim araçlarının

ilgisizliği, kamuoyunu da bu olaylar

karşısında ilgisiz ve duyarsız yapmıştır."

Mektubun sonundaysa

şu satır yer alıyordu:

"Kürtleri hedef alan 'faili meçhul' cinayet

olayları, devlet içinde örgütlü kimi

karanlık güçlerin devlet adına yaptıkları

kanunsuz infazlardır."

Kürt sorunu notları

devam edecek.

Kürt sorunu notları 1 | Gare katliamı... PKK'yı suçluyorum, kınıyorum, iktidarı da sorumlu tutuyorum ve silahlar artık susmalı diyorum

Kürt sorunu notları 2 | Gönül ister ki kardeşçe yaşansın!

Kürt sorunu notları 3 | İŞKENCE... "Genç olsam dağa çıkardım!"

Kürt sorunu notları 4 | Yaşamak için ille de acı mı çekmek gerekiyor?

Kürt sorunu notları 5 | 1993 Nisan ayı, Bekaa'da Apo'yla sohbet: "Silahlı mücadeleyle her iki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamaz"