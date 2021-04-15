Yerli kripto para borsalarında son gelişmeler

Evvelki gün BTCTurk tarafından kullanıcılara gönderilen "Hesabınıza haciz konuldu" mesajını yayınlamıştık[1]. Bugün yeni bir mesaj daha ulaştı. Buna göre, bir başka kullanıcının hesabına sınırlama geldi. Kullanıcıya gönderilen mesajda, "gelir x işlemler arasında bir uyumsuzluk" görüldüğü belirtilerek, müşterinin hesabının seviyesi düşürüldü.

"Hesap seviyesinin düşürülmesi" ne anlama geliyor derseniz... Yazıya göre, bu kişiden çeşitli evraklar (kira sözleşmesi, maaş bordrosu, gayrimenkul satışı, kredi evrakları, birikim hesabı vs. gibi) isteniyor ve bu gelene kadar, hesabına TL yatırıp, çekebileceği, kripto para alım/satım işlemi yapabileceği ama kripto parayı çekemeyeceği belirtiliyor. Anlaşılan BTCTurk’ün "Hesap Seviyesi 1" diye adlandırdığı seviye bu.

Bunu muhtemelen MASAK nedeniyle [2] yani kendi üzerlerinden "kara para aklama" olayı olmasın diye istiyorlar.

10 gün önceki bir haberimizde yayınlamıştık, Maliye ve Hazine Bakanlığının yerli kripto para borsalarından kullanıcıları hakkında bilgi istiyordu [2]. Bu çerçevede çeşitli borsaların kullanıcılarından çok sayıda bilgi istediği anlaşılıyor. Aşağıda bu tür bir bilgilendirme ve cevap isteme formu göreceksiniz.

Yerli borsalardan dışarıya transferler başladı

Her ne kadar haklı nedenle (kara para aklanmasın diye) olsa da, bu haberlerin üst üste duyulması ile birlikte, şimdiden yurtiçindeki borsalardan yurtdışına para taşımalar başladığı raporlanıyor. Bu konuda fikrini sorduğumuz ve yatırımını yurtdışına taşıdığını belirten bir kripto para yatırımcısı şöyle dedi:

"Normalde özel bir şirket kullanıcısından su faturası isteyebilir mi, ya da adamın gelirini ne hakla sorabilir? Ama sanırım onlar da kendi banka hesaplarına bloke koyulabileceğinden korkuyorlar. Devlet bir yandan yerli borsalara lisans vermiyor ama diğer yandan adamlardan istifade etmeye çalışıyorlar. Madem öyle versin lisans, böylece kullanıcı hesapları da aynen banka hesaplarında olduğu garanti altında olur. Mesela 150 bint TL'ye kadar filan. O zaman hangi bilgiyi isterlerse verilir. Ama şu anda ne hakla istiyorlar?"

Parasını yurtdışına taşıdığını belirten bir başka kullanıcıya, "Bu durum sizi nasıl etkiledi" diye sorduk:

"Olacak şey şu: Bu haberlerle kripto para yatırımcılarından ancak küçük olanlar Türkiye'de kalacak. Gerisi yurtdışına kaçacak. Hem Bitcoin'in hızla yükselmesi, hem de ülkedeki faiz saçmalamaları arasında herkes parasının değerini korumak ve hatta katlamak için bu tarafa yönlendi. Türkiye zaten son 5-6 yıldır bu konuda en çok yatırımcısı olan ülkeler arasında yer alıyor. Devlet bu türlü davranarak kripto para yatırımcılığına giden paraları yurtdışına itiyor. Halbuki vizyoner davransalar, kimse yapmadan düzenlemeleri yapmayı düşünseler döviz akar Türkiye'ye. Böyle davrandıkça, ülke kaybediyor."

Anlayacağınız kripto para yatırımcıları son gelişmelerden muzdarip. Biz tabii ki konuyu bilen anlayan yatırımcıdan bahsediyoruz. Kripto yatırımı yapıp mahvolan insanlardan bahsedilen haberleri de hatırlatalım [4][5].

Henüz emtia mı, para mı olduğuna dair karar verilemeyen kripto para konusundaki istatistiklere bakıldığında, Türkiye dünyada kripto paraya yatırım yapan ülkeler arasında 4. sırada gözüküyor. 100 kişiden 16'sı kripto para kullandığını ya da yatırım yaptığını söylemiş. Ama listede üst sıralardaki ülkelerin ekonomisi bozuk ülkeler olduğu da gözden kaçmıyor.

2018 yılında, insanların kripto paralar konusunu iyi anlaması için bir kitap yazdım. O kitapta o güne kadar olan tarihi olaylar ve Bitcoin ile ilgili her türlü kavram yer alıyor [6].

Yerli bir borsa hacklendi mi?

Bir de son günlerde tartışılan bir "hackleme" olayı var. Bazı iddialara göre Paribu isimli yerli borsa hacklendi ve 15 kadar kullanıcının hesaplarındaki paralar transfer edildi. Peki gerçekten Paribu hacklendi mi?

Bazı kullanıcıların Twitter üzerindeki mesajlarına bakarsanız, paralarının kendi onayları ve bilgileri dışında başka hesaplara gönderildiğinden bahsediyorlar. Bu şekilde 15 hesap olduğu ve konuyu ilgili borsa yetkililerine haber verildiği iddia ediliyor [7].

Paribu ilk etapta genel bir açıklama yapmadı. Ama daha sonra Twitter üzerinden, aşağıda göreceğiniz hack olayını yalanlayan ve kısa süreli bir kesinti ile olduğu şeklinde bir açıklama geldi.

Biz de konuyu aydınlatmak için Paribu'ya soru gönderdik. Haberimizi de cevap gelirse diye iki gün de geciktirdik. Ama firma sessiz kalmayı ya da yukarıdaki Tweet kadar açıklama yapmayı tercih etti. Sorularımız şu şekildeydi:

5 Nisan 2021'de 15 kadar Paribu müşterileri hacklendi mi? Olduysa, Twitter'daki Paribu müşterileri "onay maili" aldıklarını ama onaylamadıkları halde hesaplarındaki altcoin'lerin BTC'ye dönüştürüldüğünü ve sonra başka hesaplara gönderildiğini söylüyorlar. Olay acaba nasıl oldu? Olduysa, 2018 yılında da 104 BTC çalınması olayı olmuştu (sim kart kopyalaması) benzer bir olay mıdır? [8]

Dediğimiz gibi bu sorularımıza cevap göndermediler. Gelirse bu sayfanın altına "güncelleme" olarak ekleyeceğiz.

İstanbul-Balıkesir-İzmir üçgeninde bir kripto para dolandırıcılık çetesi

Son olarak 2018-2021 arasında, 20'den fazla insandan kripto para çalan İstanbul-Balıkesir-İzmir üçgenindeki bir kripto para çetesinin martın sonunda yakalandığını belirtelim.

Koin bülteninin haberine göre, yerli bir borsa üzerinden, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Rusya, Romanya, Hollanda gibi ülkelerin yatırımcılarından, 10 dan fazla Bitcoin ve yüzlerce Ethereum ve başka altcoin'ler çalındığı raporlanıyor. Yerli borsa firmasının adı ya da olaydaki rolü ve olayın nasıl yapıldığı hakkında haberde bir bilgi verilmiyor. Sadece "yerli borsa" olduğu bilgisi var [9].

2018'de yayınladığımız bir haberde, bu tür bir dolandırıcılığın "SİMKART" ile yapıldığını anlatmıştık [8]. Bu olayda aynısı mı kullanıldı, ya da bu haberde bahsettiğimiz dolandırıcılık, yukarıdaki haberdeki dolandırıcılık çetesi tarafından mı yapıldı, henüz bilmiyoruz. Ama Kripto para yatırımcısı okuyuculara, cep telefonlarını gözleri gibi korumaları, bilmedikleri uygulamaları indirmemeleri, hatta az sayıda ve çok gerekli uygulamalar dışında uygulama kullanmamaları ve sim kartlarında bir değişiklik olup olmadığını sürekli takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

[1] Türk Kripto Borsaları, Bakanlığın Haciz Taleplerini Yerine Getiriyor

[2] Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dikkatini Kripto Paralara Çevirdi

[3] These are the countries where cryptocurrency use is most common

[4] Güney Koreli genç kripto para yatırımını kaybedince intihar etti

[5] Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

[6] Bitcoin ve Kripto Paralar, nisan 2018 Füsun S.Nebil, Pusula Yayıncılık

[7] Paribu'nun Hacklendiği İddia Edildi: Onlarca Kullanıcı, Hesaplarındaki Bakiyenin Çekildiğini Söylüyor

[8] GSM Operatörünün Kontrol Etmeden Teslim Ettiği SimKart, Bitcoinlerin Çalınmasına Neden Oldu

[9] Yerli Kripto Para Borsasında Milyonlarca Doları Böyle Çaldılar