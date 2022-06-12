Esra Akgemci | América Invertida

Petro seçilirse Kolombiya'nın ilk solcu başkanı, Francia Márquez ise ilk siyahi başkan yardımcısı olacak. Petro'nun vaatleri arasında FARC ile imzalanan barış anlaşmasının uygulanması ve ELN ile de bir an önce barış için müzakerelere başlanması, daha adil bir toprak dağılımı için tarım reformu yapılması ve özellikle yerli halkların talepleri olan, madencilik şirketlerinin doğal kaynak sömürüsüne dayalı politikalarıyla mücadele edilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor