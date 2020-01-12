Murder King 'Sakin' sularda

Türkiye metal müzik dünyasının kült gruplarından Murder King, 'Sakin' isimli albümüyle akustik kulvarda da farkını ortaya koyuyor.

90'ların tavan yapan Türkçe popunun üzerinden birkaç yıl geçip 2000'li yıllara geldiğimizde memlekette alternatif rock ortaya çıkmış ve 2000'li yılların ikinci yarısında aşk, bunalım, yalnızlık ağırlıklı sözler ve soft gitar sound'uyla geniş kitlelere yayılmıştı. 90'lar elbette sadece Türkçe pop müzik açısından bir kilometre taşı değil 'harbi' rock müzikte de kendi 'cumhuriyeti' içinde, "sen, ben, bizim oğlan" üçlüsü arasında dönse de başını Kemancı'nın çektiği bir rock ortamı, geleneksel rock'çıları bir araya getiriyordu.

Bu çevre içinde haliyle metal de kendine yer buluyordu ve alıcısı da vardı. Ancak yukarıda bahsettiğim gibi 2000'lerde alternatif rock'ın yükselişe geçişiyle birlikte Türkiye metal camiası da daha da içine kapanarak belli mekanlarda dinleyiciye sesleniyordu. Bu arada yeni filizlenen gruplar da yok değildi. 2002 yılında kurulan Murder King de bu isimler arasında sivrildi ve ülkedeki metal müziğin gelecek taşlarının döşenmesinde önemli bir rol oynayacağının işaretlerini ilk çıktığı andan itibaren verdi.

150'nin üzerindeki playlistleri, popüler Türkçe şarkılara getirdikleri kendine has yorumları, politik duruşları ve insan zihninin karanlık dehlizlerinde yol alan şarkı sözleriyle grup sesini duyurmaya başladıktan sonra birçok festivalde de yer aldı. Vokal ve gitarda Fırat Öz, back vokal ve gitarda Össan Deneç, bas gitarda Can Yücel Korkut ve davulda Onur Akça'dan oluşan Murder King, son albümü 'Sakin' ile akustik bir performansla daha önce yayınlanmış albümlerinden dokuz şarkıyı bir araya getiriyor.

'Sakin'in canlı kaydedilmiş olması albümün en önemli özelliği. Fırat Öz'ün vokali akustik şarkılara çok iyi gitmiş. Albümdeki şarkıların orijinaliyle akustik versiyonları ortaya ayrı çalışmalar çıkarmış ve çok da iyi olmuş. Özellikle metal gruplarının akustik albümlerinin sindirilmesi zordur. Zira adı üstünde metal müzikten bahsediyoruz. Ancak Murder King'in 'Sakin'i hem grubun hem de dinleyicinin arşivi için özel bir yer tutmuş.

Murder King'le 3'te 3

Akustik albüm fikri nasıl ortaya çıktı?

Aslında albüm isminden de anlaşılacağı üzere, biraz sakin sakin şarkı söylemek istedik. Şarkılarımızın akustik formda nasıl duracağını biz de merak ediyorduk. Bunu da denemek istedik. İkinci albümün çıkışıyla beraber üzerinde düşündük ve hemen yapalım dedik.

Şarkıları nasıl belirlediniz?

Bizim de bizimle birlikte olan kitlenin de söylemeyi en çok sevdiği şarkılardan başladık. Tabi bu süreçte başka şarkıları da deniyorsunuz ama direkt olarak akustik versiyonları çalmadığımızdan, her bir şarkı için yeniden bir form düzenlediğimizden dolayı, bu sound'da en uygun olabilecekleri de elerken göz önünde bulundurduk.

Bu albüm yeni bir albümün habercisi mi?

Yeni albümün habercisi değil ama yeni bir albüm daha çıkaracağız elbette. Zaten albüm çalışmaları biterken aslında bir yenisinin habercisi oluyor o süreç. Umarız bu defa çok uzun zaman bekletmeyiz.