Oscar ve Ayla

AYLA X X X X ½

(Ayla: The Daughter of War) Yönetmen: Can Ulkay

Senaryo: Yiğit Güralp

Görüntü: Jean-Paul Seresin

Müzik: Fahir Atakoğlu

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Kim Seol, Çetin Tekindor, Meral Çetinkaya, Taner Birsel, Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Büşra Develi, Cade Carradine, Johnny Young, Sinem Uslu, Nilgün Kasapbaşoğlu, Claudia Memory Monroe, Kyung-jin Lee, Caner Kurtaran Dijital Sanatlar Production filmi