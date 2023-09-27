Ahmet Çelik Kurtoğlu

Siyasal pandemi temel sözleşmelerin doğru yönetilmesiyle, sözleşmenin esas tarafı, iş vereni olan "halkın" kendisine empoze edilen referanslarla değil, yüz yıldır özenle geliştirdiği Cumhuriyet referansıyla malına sahip çıkmasıyla aşılabilir.