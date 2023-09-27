Ahmet Çelik Kurtoğlu

TARİH
27 Eylül 2023
Bu kurumlar kendilerinden bekleneni yerine getirmiş midir, bugün geldiğimiz noktada bunlara ihtiyaç var mıdır?Devamını Oku
TARİH
20 Eylül 2023
Siyasal pandemi temel sözleşmelerin doğru yönetilmesiyle, sözleşmenin esas tarafı, iş vereni olan "halkın" kendisine empoze edilen referanslarla değil, yüz yıldır özenle geliştirdiği Cumhuriyet referansıyla malına sahip çıkmasıyla aşılabilir.Devamını Oku
TARİH
13 Eylül 2023
Neredeyse yüz yıldır savaş görmemiş olan Avrupa coğrafyası, popülizmin yol açacağı çekişmelerle tehlikeli gelişmelere sahne olabilirDevamını Oku
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