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Ahmet Çelik Kurtoğlu

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TARİH

27 Eylül 2023

AB, BRICS, Şangay Beşlisi, Gümrük Birliği, EFTA, LAFTA, ASEAN, MERCOSUR

Bu kurumlar kendilerinden bekleneni yerine getirmiş midir, bugün geldiğimiz noktada bunlara ihtiyaç var mıdır?

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TARİH

20 Eylül 2023

Sözleşme | Çoğulculuk, popülizm, demokrasi: Siyasal pandemi

Siyasal pandemi temel sözleşmelerin doğru yönetilmesiyle, sözleşmenin esas tarafı, iş vereni olan "halkın" kendisine empoze edilen referanslarla değil, yüz yıldır özenle geliştirdiği Cumhuriyet referansıyla malına sahip çıkmasıyla aşılabilir.

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TARİH

13 Eylül 2023

Eski Yunan'dan beri çözülemeyen sorun: Demokrasi

Neredeyse yüz yıldır savaş görmemiş olan Avrupa coğrafyası, popülizmin yol açacağı çekişmelerle tehlikeli gelişmelere sahne olabilir

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