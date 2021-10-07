Türk TIR şoförlerinden 'Dozvola Belgesi' şikayeti: TIR kuyrukları kilometreleri aşmış durumdadır

Türk TIR şoförleri, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya'ya geçişlerde 'Dozvola (geçiş) Belgesi' yüzünden şikayetçi. Nakliyecilerin durumunu anlatan Gümrük Müşaviri Tarkan Yılmaz, "Kaptanlarımız bu bölgemizde Dozvola belgesi sorunundan dolayı mağdur olmaktadırlar. TIR kuyrukları kilometreleri aşmış durumdadır" dedi.

Türk TIR şoförleri, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya'ya geçişlerde 'Dozvola Belgesi' (Ülkeler arasında kullanılan yıllık ve dönemsel bazda TIR ve kara taşıt araçlarının geçişleri için verilen geçiş belgeleri) yüzünden sıkıntı yaşıyor. Nakliyecilerin, yabancılarla rekabet edemez duruma düştüğünü anlatan Gümrük Müşaviri Tarkan Yılmaz, "Bu sorunu biz 3 ay öncesinde yine çeşitli noktalarda, bölgemizde dile getirmiştik. Halen daha bu sorunlarımız devam etmektedir. Kaptanlarımız bu bölgemizde Dozvola belgesi sorunundan dolayı mağdur olmaktadırlar. TIR kuyrukları kilometreleri aşmış durumdadır" dedi.



ANKA'nın haberine göre Hopa'da Gümrük müşaviri olarak görev yapan Yılmaz, nakliye sektörünün "Dozvola"dan etkilenen boyutunu şöyle anlattı:

"Sorunlarımız artarak devam ediyor"

"Sorunlarımız her zamanki gibi Kafkas ülkelerine açılan kapımızdan geçiş belgesi olarak ifade ettiğimiz Dozvola sorunu. Türki Cumhuriyetleri'ne bizim Türk TIR'larımız geçemiyor. TIR'larımıza Türki Cumhuriyetleri'nin kapıları, maalesef geçiş belgesi Dozvola konusundan dolayı kapalı. Dolayısıyla bu sorunu biz 3 ay öncesinde yine çeşitli noktalarda, bölgemizde dile getirmiştik. Halen daha bu sorunlarımız devam etmektedir. Kaptanlarımız bu bölgemizde Dozvola belgesi sorunundan dolayı mağdur olmaktadırlar. TIR kuyrukları kilometreleri aşmış durumdadır. Bundan dolayı bizim yetkililerimizden bu konuyu siyaset üstü konu olarak ele almalarını ve ivedilikle çözüme kavuşturmalarını önemle rica ediyoruz."

"Nakliye sektörü kan ağlıyor"

"Bizim bölgemizin, ülkemizin nakliye sektörü kan ağlamaktadır. Ülkemizde ihracat bundan dolayı yabancı taşımacıların eline düşmektedir. Bu yabancı taşımacıların elinden kurtarmak için bölgemizin yaşamış olduğu Dozvola konusunu, Dozvola sorununun bir an önce çözüme kovuşturmanın ivedilikle gerekli olduğunu düşünüyoruz, savunuyoruz ve çözülmesini istiyoruz. Konu hakkında tüm yetkililerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Ulaştırma Bakanlığı'mızdan, Ticaret Bakanlığı'mızdan ve Dışişleri Bakanlığı'mızdan ivedilikle desteklerini ihmal etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü bu ulusal bir sorundur. Ülkemizin genel sorunudur. Siyasi üstün bir sorundur, ekonomik sorundur."

"13 milyon insanın ekmeğiyle oynamayın"

"Bir TIR'ın tekeri 202 sektöre doğrudan etki yapıyor. Bir TIR'dan ortalama, 202 sektör üzerinden yaklaşık olarak 13 milyon insan geçim kaynağı sunmaktadır. 13 milyon insanın ekmeğiyle oynamayalım. Bir 20 TL'lik geçiş belgesi, 13 milyon insanın ekmeğinden olmasına vesile olmasın."