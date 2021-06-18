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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP İzmir il binasını ziyaret etti: HDP'yi yalnızlaştırmak istiyorlar, duysunlar, bilsinler işte buradayız

18 Haziran 2021 09:30

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, silahlı saldırının gerçekleştiği ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği HDP İzmir il binasını ziyaret ederek HDP'ye destek açıklamasında bulundu. 

Parti önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Baş, HDP'nin yalnızlaştırılmak istendiğini ifade ederek "Duysunlar bilsinler işte buradayız. HDP'nin yanındayız. Buyrun ne yapabiliyorsanız gücünüz neye yetiyorsa biz de burayız" dedi. 

Baş, "Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğimize bir kez daha söz veriyorum. HDP, Kürt halkı asla yalnız kalmayacak. Bu saray iktidarını hep birlikte başlarına yıkacağız" açıklamasında bulundu. 

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