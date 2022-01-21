Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bin 18 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Uçak seferleri iptal edildi. Sokakta donmak üzere olan eşekler sosyal medya sayesinde kurtarıldı.

Van’da donmak üzere olan eşeklerin görüntüleri yürekleri yakarken, hayvanlar sosyal medya sayesinde kurtuldu. Türkiye’nin hayvanlarını koruma kurtarma çiftliği (Angels Farm Sanctuary) hesabından yapılan açıklamada, “Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar şimdilik!” denildi.