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Sobe

Sobe | Özge Borak, Ezgi Çelik'e anlattı: En büyük dayanağım kendimim

Sobe | Oyuncu Merve Dizdar, Ezgi Çelik'e anlattı: Uçurumdan atlarsan başarı gelir

Sobe | Gazeteci Yiğit Karaahmet oyuncu Ezgi Çelik’e anlattı: Bu çağda homofobik olmak aşırı avam

Sobe | Erdem Gül: Atlar güvende olacak, çözüm için son haftadayız

Sobe | Oyuncu Ezgi Çelik'e Itır Erhart anlattı: STK'lar varlıklı insanın değil gezegenin meselesi

Sobe | Oyuncu Ezgi Çelik'e Demet Evgar anlattı: Yetenek irin gibidir, çıkmazsa zehirler; etrafta zehirlenmiş çok insan var

Seyhan Arman, oyuncu Ezgi Çelik'in hazırlayıp sunduğu Sobe’de anlattı: Biz ötekilerin de ötekisiyiz

Mirgün Cabas ‘Sobe’de anlattı: Kutuplaşmanın en yıpratıcı tarafı seni bir kampa ait olmak zorunda bırakması; orayla da tam uzlaşın yok aslında

Doğa Rutkay: Ben gerçek miyim?

Sobe 01 | Okan Bayülgen: Herkes kaçık taklidi yapıyor

Podcast yayınımız 'Sobe' başlıyor

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