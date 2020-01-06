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Şeyma Subaşı: Ülkeyi kurtarmamı, ayaklandırmamı istiyorsunuz galiba; bende hiçbir şey yok

06 Ocak 2020 11:15

Ünlü influencer Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisinden çok fazla  beklenti içerisine girilmemesini istedi. Kendisinin saç makyaj ve güzellik ile ilgili konularla ilgilendiğini söyleyen Subaşı, "Benden çok bir şey beklemeyin. Ben de hiçbir şey yok. Boş şeyler var" dedi. 

Gazeteci Fatih Altaylı ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışma sonrası açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Beni öyle konumlara koydunuz ki politikadan, anlamadığım işlerden bahsetmemi, ülkeyi kurtarmayı veya ayaklandırmamı istiyorsunuz galiba. Ben Şeyma'yım zaten makyaj saç güzellik diyorum. Ben size bir şey vermedim ki zaten benden istiyorsunuz sonra en çok konuşulan oluyorum" dedi. 

Kendisinden çok şey beklendiğini ifade eden Subaşı, "Benden çok bir şey beklemeyin. Bende hiçbir şey yok. Boş şeyler var. Paylaşan isteyen takip eder. Zaten beni erkekler takip etmesin. Kızlar takip etsin" dedi. 

Ne Olmuştu?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde THY’ye seslenerek “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz birçok insan bunu bekliyor” ifadelerini kullanmıştı.  Gazeteci Fatih Altaylı ise Şeyma Subaşı’nın talebini köşesine taşıyarak, "Şeyma Subaşı, THY’den talepte bulunmuş 'İbiza’ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.' THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum. Ancak tam bir “Köy yanar, k… taranır” durumu.Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor! E o da haklı tabii…Alışmıştı özel uçaklara. Şimdi aktarma…Zor hayat" diye yazmıştı.

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