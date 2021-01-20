Selçuk Özdağ'a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisinin Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Gülseren o görüntülerde ''Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah'' ifadelerini kullandı. Gülseren daha sonra bu ifadeler için "Bu işin esprisi tabii" diyerek sözlerine "Erdoğan Abdülhamit'i rehber alan bir adam biz de Erdoğan'a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız" şeklinde devam etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının ardından tutuklanan Ülkü Ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren'in Erdoğan'ı tehdit ettiği video ortaya çıktı.

Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik başlığıyla YouTube’da arkadaşıyla yaklaşık 45 dakika uzunluğunda bir video çeken Abdurrahman Gülseren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu sözleri kullanıyor;

“Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah. Erdoğan kendine Abdülhamid’i rehber alan bir adam. Biz de Erdoğan’a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız.”

Özdağ 'Videosu var' demişti

Silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV'de katıldığı programda saldırıda tutuklanan Gülseren'in videosunu gündeme getirerek Erdoğan'ın tehdit edildiğini ifade etmişti.