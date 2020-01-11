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Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

Başak Demirtaş, Selahatin Demirtaş'ın sesli mesajını dinletti

11 Ocak 2020 20:05

Sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin, HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını sahneye taşıdı. Kural ve Şahin’e sahnede Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Okuma tiyatrosu, bugün (11 Ocak) 19.00’da Kenter Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Tiyatroyu izlemeye gidenler arasında, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da katıldı.

Sahnede bir konuşma yapan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın geceye ve oyuna dair sesli mesajını izleyicilere dinletti. 

 

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