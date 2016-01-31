Sağlık emekçilerinden mesaj var

Yolda bekletilen hekimlerin çektiği videoda "Yaşam koridorunu aç" talebi dile getirildi ve "Bizler TTB VE SES gönüllüleriyiz, yola düştük. Cizre'deki bodrumda insanların toplu mezarda ölümüne seyirci kalmamak için İdil'de bekletildik, yarım saat görüşmeler yaptılar, girişimize izin vermiyorlar. Yasağın bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü uluslararsı hukuk gereği, sağlıkçıların geçiş hakkı vardır, kabul etmelerini bekliyoruz. Sadık koridorunun açılması için bekliyoruz. Yaşam hakkı için sağlık koridorunu aç!" denildi.