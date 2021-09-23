Prof. Zafer Kurugöl: Küçük çocuklara yanlışlıkla Covid aşısı yapıldığı oluyor; hiçbir yan etki olmadı

Prof. Zafer Kurugöl , yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Aşı sonuçlarının iyi olduğunu da aktaran Kurugöl, "Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu" diye konuştu.

Aşılama sürerken, Prof. Zafer Kurugöl NTV ekranlarında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını, hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

Sonuçlar ünlü bir tıp dergisinde

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."