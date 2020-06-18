HDP'nin yürüyüşüne müdahale eden polis milletvekilinin yüzüne gaz sıktı

HDP’nin iki koldan başlattığı “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşünün" Hakkari ayağını yürüten HDP'liler Diyarbakır’ın Bismil ilçesine ulaştığında polis müdahalesi ile karşılaştı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yürüdüğü sırada kendisini kalkanı iten polise tepki gösterdi. Polise “Ne yapıyorsun, milletvekiliyim” diyen Koçyiğit'in yüzüne biber gazı sıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar öncülüğündeki yürüyüşe katılanlar Diyarbakır’ın Bismil ilçesine geldiğinde polis engeliyle karşılaştı. HDP’li vekiller ile polis arasında arbede yaşandı. Kalkanıyla HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit kendisini kalkanıyla iten polise “Ne yapıyorsun, milletvekiliyim” diye tepki gösterdi, bunun üzerine diğer polisler Koçyiğit’in yüzüne biber gazı sıktı.

Öte yandan polisin Diyarbakır’daki olağanüstü önlemleri dikkat çekti.

Yürüyüşe katılmak için Şırnak ve Bingöl’den Diyarbakır’a doğru yola çıkan HDP üyeleri, “seyahat belgesi yok” ve “kentten çıkış yasak” denilerek kente alınmadı. Diyarbakır Valiliği’nin Koronavirüs salgını nedeniyle toplu eylem ve etkinlikleri yasaklandığı da HDP’lilere iletildi.