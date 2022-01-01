Ped fiyatları isyan ettirdi: "Yetişemiyoruz"

Nilüfer Gülbaş/Ankara

Hijyen ürünlerine gelen zamlarla, ped fiyatları da yükseldi. Yapılan zamlar tepkiye yol açtı.

Türkiye, hijyenik pedi lüks tüketim kategorisinde değerlendiriliyor ve yüzde 18 KDV uyguluyor. Son dönemde tüketim ürünlerine gelen zamlarla hijyenik ürünlerin de fiyatları arttı.

Pedin aynı ailede birden fazla kişi tarafından kullanılabileceğini, ay içerisinde çok sayıda ped alınabileceğini belirten kadınlar, temel sağlık hakkı kapsamında olan ürünlerin ücretsiz olması gerektiğini kaydetti.

Özellikle dar gelirliler için pedin lüks hale geldiğini kaydeden kadınlar, KDV oranının indirilmesi ya da pedlerin ücretsiz dağıtılmasını istedi.

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