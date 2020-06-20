Netflix'in ilk orijinal yerli filmi 'Yarına Tek Bilet'in yönetmeni Ozan Açıktan: Nefret paylaşmaya değer bir duygu değil

Netflix’in ilk orijinal yerli filmi olan Yarına Tek Bilet gösterime girdi. Filmin oyuncuları Metin Akdülger ve Dilan Deniz Çiçek, yönetmeni Ozan Açıktan, filmi ve çekimlerde yaşananları Bizim Zamanımız’da Heja Bozyel’e anlattı.

“İnsan sahip olduğu tek şeyi kaybedince kalıyor işte böyle dımdızlak. Yerine koyabileceği bir şeyler arıyor, benim diyebileceğin, sarılıp koklayabileceğin bir şeyler.”

Yarına Tek Bilet filminin özeti aslında filmde geçen bu replikte yatıyor. Trende geçen romantik komedi bir yol filmi olan Yarına Tek Bilet, Ozan Açıktan’ın yazıp yönettiği 2 kişilik bir film. Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz film boyunca tam en klişe olabilecek noktalarda bizi şaşırtıyor, gülümsetiyor ya da duygulandırıyor. Netflix’in ilk yerli uzun metraj filmi olan Yarına Tek Bilet, röportajda Ozan Açıktan’ın anlattığı gibi İsveç yapımı “Hur man stoppar ett bröllop” (Türkçesi Bir Düğün Nasıl Durdurulur)filminin uyarlaması.

Bizim Zamanımız’a konuk olan Ozan Açıktan, Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz ile filmin çekimlerinde yaşadıklarını, izleyicilerin tepkilerini, başka filmlerle yapılan kıyaslamaları ve Beyoğlu Sineması’nın kapanmaması için başlatılan #sayenizde hareketini konuştuk.