Milas'ta bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Bize çay attı; oğlum yangından kaçarken kaza yaptı, o halde işe gitti, ekmek davası ekmek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Muğla Milas’ta dinlediği köylü kadın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangının ardından Marmaris’te, yurttaşlara çay fırlatmasına, “Bize çay attı, dondurma attı. Bizim çaya, dondurmaya ihtiyacımız yok. Oğlum yangından kaçarken kaza yaptı, o halde işe gitti, ekmek davası ekmek” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla’da yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, yurttaşların derdini dinledi. Akşener; Milas’ın, Göksel Mahallesi’nde yangından mağdur olan yurttaşlar ile kahvehanede bir araya geldi. Bir kadın, Akşener’e fesleğen hediye etti.

Akşener'e dert yanan bir vatandaş, Erdoğan’ın yangının ardından Marmaris’te çay dağıtmasına ilişkin şunları söyledi:

“Bize çay attı, dondurma attı. Bizim çaya, dondurmaya ihtiyacımız yok. Benim bir oğlum yangından kaçarken kaza yaptı, düştü. O halde çalışmaya gidiyor, ekmek davası, ekmek. Bir gün peşimizde durmayın, 15 sene durun peşimizde 15 sene. Bir kilo makarnaya, pirince ihtiyacımız yok. Yeşilimiz, ormanımız, ekmek teknemiz gitti bizim… Buraya geldiniz, sağ olun, derdimize ortak oldunuz. Ama bir gün değil, her zaman peşimizde olun. Her gün peşimizde olun. Çünkü içimiz kan ağlıyor. Zeytinlerimiz gitti. Benim oğlum yara bere içinde çalışmaya gidiyor, ekmek davası. Çıkıyor, şak şak şak. Bize ekmek teknesi lazım, bize geçim lazım. Anlayın halimizden, anlayın derdimizden. Ben propaganda yapmaya gelmedim, halimi arz etmeye geldim.”

Kaynak: ANKA