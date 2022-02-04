Metin Lokumcu'nun son anları: İyi değilim...

Artvin'in Hopa ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yapacağı miting öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşıp hastanede yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu'nun son anlarına ait görüntüler yayınlandı. Lokumcu'nun son anlarında yanına gelen bir kişinin "Durumun nasıl?" sorusuna "İyi değilim ya..." karşılığını veridi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Artvin'in Hopa ilçesinde yapacağı miting öncesi çıkan olaylarda polis müdahalesi oldu. 31 Mayıs 2011 günü çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşıp hastanede yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu'nun son anlarına ait görüntüler 'Metin Lokumcu Davası' adlı Twitter hesabından yayınlandı. Görüntülerde bir kişinin Lokumcu'nun yanına gelerek "Metin abi durumun nasıl?" diye sorduğu yer aldı. Lokumcu ise son anları olarak aktarılan görüntülerde yanına gelen kişiye "İyi değilim" cevabını veriyor.

"Adalet gelene kadar iyi olmayacağız"

Paylaşıma şu not düşüldü:

"Tarih:31 Mayıs 2011 Yer: Hopa Meydanı Metin Lokumcu'nun tespit edebildiğimiz son anları...Kimyasal gazdan dolayı nefessiz kalmış,gözleri şişmiş,konuşmakta zorlanıyor "İyi değilim" diyor Metin hocamız...Bizler de iyi değiliz! Metin Lokumcu için adalet gelene kadar iyi olmayacağız"