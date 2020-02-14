T24 LogoT24 Logo

Kuzey Gündemi

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik ve riskli politikalar kötü sürpriz doğurabilir

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"

"NATO'nun askeri bütçesinin artırılması, paktın saldırganlığının kanıtıdır"

"Türkiye, Rusya ve ABD'nin arasında kaldı"

"Türkiye-Rusya ilişkileri Suriye'de sanıldığı kadar iyi gitmiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24