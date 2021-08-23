Kaçırılmaya çalışıldığını söyleyen KHK'lı Alev Şahin suç duyurusunda bulundu

'Polis tarafından kaçırılmaya çalışıldığını' ifade eden KHK’lı mimar Alev Şahin, suç duyurusunda bulunarak, “Benim ekmeğimin de onurumun da satılık olmadığının kanıtı 4 yıl süren direnişimdir. Korkmuyoruz ve baskılarla yılmıyoruz” dedi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, 20 Ağustos’ta arabayla önünü keserek kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından “Emniyete gelmeniz gerekiyor” denerek zorla arabaya bindirildiğini ve sonrasında aynı kişiler tarafından telefondan tehdit edildiğini ifade etti ve bugün avukatları ile birlikte Ankara Adliyesinde suç duyurusunda bulundu.

Alev’e, avukatları Ceren Yılmaz ile Ayşegül Çağatay'ın yanında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da destek vermek amacıyla eşlik etti.

Alev Şahin, suç duyurusunda bulunmasının ardından avukatları ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte adliye önünde açıklama yaptı.

"Onurum satılık değil"

Alev, kendisini kaçırmaya çalışanların yardımcı olma adı altında “işbirlikçilik” teklifinde bulunduğunu belirtti. Kaçırılmasının hukuk dışı ve yasa dışı olduğunu kaydeden Alev, bunların tamamının direnenlere karşı olduğunu ifade etti. Bunu asla kabul etmeyeceklerinin altının çizen Alev, “Benim ekmeğimin de onurumun da satılık olmadığının kanıtı 4 yıl süren direnişimdir. Bunu demeye devam edeceğiz. Korkmuyoruz ve baskılarla yılmıyoruz. Onların amacı teslim almak, çabaları nafiledir. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu uygulamaların tümü bizlerin mücadelesiyle püskürtülecektir” dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu da "Bu olay kabul edilebilecek bir şey değil. Polis bir vatandaşı ifadeye çağırmak istiyorsa bir şekilde resmi yoldan çağırır. Acaba bunu bir devlet memuru mu ifade etti, yoksa başka kişiler mi hepsi muğlak. Maalesef artık vatandaşlar sokakta yürürken birileri tarafından kaçırılabileceğini düşünüyor bu çok vahim bir durum. Meclis'te de bu konuda İçişleri Bakanlığı'na bir soru önergesi vereceğiz ve takibini yapacağız" diye konuştu.

Düzce Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde çalışırken 679 sayılı KHK ile ihraç edilen Alev Şahin, yakalama kararı olmaksızın polislerce alıkonulmak istendiğini belirtmişti. Şahin yaptığı açıklamada, "Beni evimin sokağında çevirip araca binmeye zorlamak, kaçırma teşebbüsüdür" demişti.