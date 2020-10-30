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İzmir'de bir binanın çökme anı böyle görüntülendi

Bornova ve Bayraklı'da binalar çöktü

30 Ekim 2020 16:01

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi

İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.

Bornova ve Bayraklı'da binalar çöktü. Bir binanın çökme anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. 

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

TIKLAYINIZ - Depremin ardından İzmir-Seferihisar'da deniz taştı

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bornova'da bir bina çöktü

TIKLAYINIZ - İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan bitir artık şunu' dedim

TIKLAYINIZ - İzmir'de bir binanın çökme anı böyle görüntülendi

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