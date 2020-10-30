İzmir'de bir binanın çökme anı böyle görüntülendi

30 Ekim 2020 16:01
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi
İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.
Bornova ve Bayraklı'da binalar çöktü. Bir binanın çökme anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
TIKLAYINIZ - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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