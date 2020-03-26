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İBB Orkestraları'ndan 'Evde Kal' şarkısı

İtalyan halk şarkısı Çav Bella'yı yeniden yorumladılar

26 Mart 2020 12:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Orkestraları sanatçıları yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" kampanyasına destek verdi. Sanatçılar, Koronavirüs'e karşı evlerinden şarkı çalıp söyledi. 

'Evde Kal' kampanyasına enstrümanlarıyla destek veren sanatçılar, İtalyan halk şarkısı 'Çav Bella'yı, sözlerini değiştirerek yeniden yorumladı. Sanatçılar, "Elini yıka, dışarı çıkma, sen evde kal!" dedi.

Her sanatçının kendi bölümlerini evlerinden ayrı ayrı kaydettiği çalışmanın sözlerinden bazıları şöyle: 

"Elini yıka, dışarı çıkma, 

Sen evde kal, evde kal, evde kal,

Kendin için ve sevdiklerin,

Güvende kalsın unutma."

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ibbibb orkestralarıevde kalşarkıçav bella

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