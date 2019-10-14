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"Erdoğan-Trump görüşmesi ertelenmezse her şey ABD ve Rusya'nın planladığı gibi gidecek"

Gazeteci Musa Özuğurlu: Kürtler, ABD çekilirse Şam'la yakınlaşır

"3'lü zirve sonrası İdlib ve mülteci krizi ötelendi; Kandil, İmralı ve Ankara arasında bir trafik var"

Doğan Akın: Medya elitlerinin mesleğimizde yarattığı kirliliği konuşmadan gazetecilik tartışması yapamayız

"Türkiye, İdlib'de yenilgi görüntüsü vermemek için gözlem noktalarını artırırken daha kuzeye çekilebilir"

Rusya uzmanı Sezer: Rusya bize 'şartlar değişti, İdlib'deki gözetleme noktalarınızı çekin' diyor

Prof. Güvenç: Rusya, Türkiye'ye İdlib'de 'yolumdan çekil' mesajı veriyor

Diyarbakır Baro Başkanı: Kayyım atamaları hukuken kabul edilemez; süren davalardan beraat çıkabilir

'68'li ve Gazeteci' Tuğrul Eryılmaz: Köşe yazarları gazeteciliği öldürdü; ben olsam onlara az para veririm, iki muhabir alırım

"Madenden zengin olunsaydı Afrika olurdu ama açlıktan ağlıyor; doğaya sahip çıkmanın dili, dini, ırkı yok"

"Türkiye'de 'satılık haber' gerçeği var ama doğru haber konusunda hassas olanlar daha titiz davranmalı"

"Türkiye S-400 almasaydı da ABD ile F35 krizi yaşanabilirdi"

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