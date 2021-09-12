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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu açıklama yapan Başkan Vekili Erol Bilecik'i protesto edip Ali Koç'a seslendi: Karşımıza çıkmaya yüzün yok Başkan!

12 Eylül 2021 20:51

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. O sırada çevrede olan sarı-lacivertli taraftarlar, Bilecik'i protesto edip "Ali Koç buraya" tezahüratı yaptı. Taraftarlar, Başkan Koç'a "Karşımıza çıkmaya yüzün yok Başkan" diyerek tepki gösterdi.

"Karşımıza çıkmaya yüzün yok Başkan!"

Karşılaşma sonrasında stat dışında toplanan taraftarlar, hakemlere sert tepki gösterdi. “Futbolun katili Türk hakemleri” tezahüratında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik açıklamalarda bulunurken de tepkilerini sürdürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarda bulunmasını ve bugünkü hakem performansı hakkında konuşmasını isteyen taraftarlar, daha sonra güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Başkan Ali Koç ise stattan çıktıktan sonra otopark alanına yönelerek bir açıklama yapmadı.

"Ali Koç buraya" tezahüratı yaparak protestoda bulunan taraftarlar, Başkan Koç'a "Karşımıza çıkmaya yüzün yok Başkan" diyerek tepki gösterdi.

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