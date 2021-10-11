Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin

Netflix'in tüm dünyada rekorlar kıran popüler dizisi Squid Game'in ardından yetkililer, küçük çocukların dizideki tehlikeleri sahneleri yeniden canlandırması konusunda ebeveynleri uyarıyor.

İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi için dünyanın farklı yerlerinden ebeveynlere önemli uyarılar geldi.

Belçika’da bir okulda öğrencilerin Squid Game’den esinlenerek oyunlar oynaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi. Erquelinnes Béguinage Hainau isimli okulda çocukların dizideki oyunları taklit ettiği, kaybedenlerin ise dövüldüğü belirtildi. Okul yönetimi velilere uyarılarda bulunarak, 18 yaş sınırlaması konulan dizinin çocuklar tarafından izlenmemesi gerektiği vurgulandı.

Sözcü'nün İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, Londra’daki bir okulda da velilere mektup yazılarak öğrencilerin kendi Squid Game’lerini yarattıklarından dolayı endişe ettikleri dile getirildi.

Netflix’teki Güney Kore dizisi Squid Game, acımasız bir hayatta kalma yarışmasını, toplumsal eşitsizlikleri de ön plana çıkararak anlatan bir yapım. Şimdiden tüm dünyada rekor izleyici kitlesine ulaştı.