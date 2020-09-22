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Dünya da 'Sofi Ömer halayı'nı çekti

"Meğer Sofi Ömer'in ünü kıtaları aşmış..."

22 Eylül 2020 18:46

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta kendine has halay çekme tarzıyla bilinen Sofi Ömer isimli bir kişinin bu tarzı başka ülkelerdeki insanlar tarafından da taklit edildi. Sosyal medyada dolaşan videoyu paylaşan kullanıcı "Meğer Sofi Ömer'in ünü kıtaları aşmış... Boşuna demedik UNESCO korumaya alsın :))))" notunu düştü. 

Sosyal medyada kullanıcılar bu videoyu sıkça paylaştı. Kullanıcılar, 'Sofi Ömer halayı dünyayı saracak gibi', 'Afrika halkı Sofi Ömer'i sevdi' gibi yorumlar yaptılar. 

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