BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Acans’ın ilk sezonu izleyiciyle buluştu. Dizinin oyuncularından Derya Alabora, "Bu yaşta erkek oyuncu olsaydım sürekli çalışıyor olurdum ama kadın olunca çok farklı" dedi.

Oyuncu Derya Alabora, oyunculuğu, kadınlığı, hayatı ve yeni dizisini Heja Bozyel'e anlattı.

Alabora'nın İlk dijital platform deneyimi olan 'Acans' dizisi reklam sektörünü tiye alıyor. Can Yücel ve Ali Yorgancıoğlu’nun yönettiği dizide Derya Alabora’nın yanı sıra, başrollerde Bülent Emrah Parlak ve Algı Eke yer alıyor.