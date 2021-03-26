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Derya Alabora: Bu yaşta erkek oyuncu olsaydım sürekli çalışıyor olurdum ama kadın olunca çok farklı

BluTV'nin 'Acans' dizisinde yer alan Derya Alabora, oyunculuğu, kadınlığı, hayatı Heja Bozyel ile konuştu

26 Mart 2021 10:41

BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Acans’ın ilk sezonu izleyiciyle buluştu. Dizinin oyuncularından Derya Alabora, "Bu yaşta erkek oyuncu olsaydım sürekli çalışıyor olurdum ama kadın olunca çok farklı" dedi.

Oyuncu Derya Alabora, oyunculuğu, kadınlığı, hayatı ve yeni dizisini Heja Bozyel'e anlattı. 

Alabora'nın İlk dijital platform deneyimi olan 'Acans' dizisi reklam sektörünü tiye alıyor. Can Yücel ve Ali Yorgancıoğlu’nun yönettiği dizide Derya Alabora’nın yanı sıra, başrollerde Bülent Emrah Parlak ve Algı Eke yer alıyor.

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