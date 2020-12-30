Deniz Akkaya: "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var; onlara sahip çıksın"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Deniz Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası çocuklar için kendisine paylaşım ricası geldiğini, gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için de suçluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı Mustafa Sandal'ın yorumu ekrandayken ünlü şarkıcı için "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" dedi.

Sandal'ın SMA hastası çocuklara yardım konusuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" sözleri ekrandayken Akkaya, "Işın Karaca ile konuştuk. Çocuğuna mama alamadığı için kendini dolaba asarak intihar eden müzisyen arkadaşlarımız var. Önce dibindekilere sahip çıksın" şeklinde ifadeler kullandı.

Mustafa Sandal konuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" demiş ancak "Suriyelilere bulunan para SMA hastalarına neden bulunmaz?" ifadeleri ırkçılık olarak değerlendirilmişti.