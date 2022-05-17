‘Süslü Sülo’ dediği için gözaltına alınan Cumartesi Anneleri’nden Hanife Yıldız serbest bırakıldı

Cumartesi Anneleri’nden Hanife Yıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Süslü Sülo” dediği için polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Yıldız daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştiren Cumartesi Anneleri’nden Hanife Yıldız gözaltına alındı. Gerekçe olarak, Yıldız’ın konuşması sırasında “Süslü Sülo” ifadesini kullanması gösterildi.

Cumartesi Anneleri bu yılki 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

23 Şubat 1995’te gözaltında kaybedilen 19 yaşındaki Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Düşünün ki kayıpların 27. yılındayız, Galatasaray Lisesi önündeki yerimiz bize yasaklanmış. Biz de adalet var diye adaletin önüne gelmişiz. Adalet var ama adalet adaletsizlerin elinde. Nasıl var olacak? Adalet ancak adaletlilerin elinde olursa adalet olur. Bizim kayıp sorunumuz da çözülür, akıbetleri de açıklanır.

"Valiye mi seslensem, Süslü Sülo'ya mı"

Buradan valiye mi seslensem, bu Süslü Sülo’ya mı seslensem? Süslü Sülo, sen bu yasaklarınla bir gün sen de o yasağa uğrayacaksın. Vali efendi de bir an önce yerimizi açsın. Biz kimseye bir iftira, bir yalan, hele de ben…

"Bunu ben mi soracağım yoksa önünde olduğumuz savcılar, hakimler mi"

Ben evladımı bu devlete güvenlik güçlerine güvenerek verdim. Eğer ki gerçekten savcılar varsa ya… Hep söylenen lafı söyleyeyim. Ben karakola gittim. Şah İsmail Öztürk dedi ki, ‘Vallahi Tahir Şerbetçi olmasaydı ben Murat’ı götürür getirirdim, burnu bile kanamazdı.’ Peki bunu ben mi soracağım yoksa önünde olduğumuz savcılar hakimler mi soracak.”

Gözaltına alındı

Açıklamanın ardından Hanife Yıldız, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Gerekçe olarak ise Yıldız’ın konuşması sırasında “Süslü Sülo” ifadesini kullanması gösterildi. Gözaltına alınan Hanife Yıldız, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gazeteci Zeynep Kuray, Hanife Yıldız’ın gözaltına alındığı anları Twitter hesabından paylaştı.