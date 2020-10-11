'Cübbeli Ahmet Hoca': Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, aleyhine konuşmak caiz değil

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, HaberTürk yayınında "Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz, konuşmak caiz değil" dedi.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet konusunda düşünceleriniz nedir?" sorusuna Ünlü, "Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz, konuşmak caiz değil. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz, askere gitmek görevimiz, bu devlete bağlıyız. Biz bu devlet olmasa Suriye'den de Yemen'den de beter oluruz. Ne namaz kalır, ne abdest kalır, ne namus kalır, ne ırz kalır. Devletin mutlaka yaşaması lazımdır. Bunun için de kimsenin gözünün yaşlına bakılmaması lazımdır" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü'nün bu sözlerinin yer aldığı video, sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu ifadeleriyle ilgili bazı paylaşımlar şöyle;