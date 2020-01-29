Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat durma noktasında

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs bugüne kadar 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. 4 bin 500 kişide de virüs tespit edildi. Virüsün giderek yayılmasından ve ölümlerin artmasından endişe edilirken, Çin yönetimi olağanüstü tedbirler alıyor. Yönetim tarafından okulların tatil edilmesi, seyahat kısıtlamaları getirilmesi, sokağa çıkma yasağının uygulanması, turistik alanları kapatılması, turistik turların iptal edilmesi gibi önlemler sonrası, şehirlerde hayat durma noktasında. Çin'de yaşayan ve Şanghay Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Nurettin Akçay, Çin'deki durum hakkında izlenimlerini aktardı. Akçay, "Hayat durma noktasında ve sokaklar bomboş. Herkes birbirine tedirgin gözlerle bakıyor. Böyle giderse durum çok daha kötü olacak" dedi.

Nurettin Akçay, Twitter'dan aktardığı izlenimlerinde durumun ciddiyetine dikkat çekti. Akçay, "Çin'de yaşayan biri olarak neler oluyor anlatayım. Öncelikle hayat neredeyse durma noktasına gelmiş. İnsanlar gerçekten tedirgin. Neredeyse herkes maske ile dolaşıyor. İnsanlar birbirlerine tedirgin gözlerle bakıyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor. Sokaklar bomboş. Okullar tatil. Pek çok turistik yer ziyarete kapalı" dedi.

Cadde ve sokakların bomboş olduğunu belirten Akçay, "Caddelerde bir kaç araba ve otobüs dışında araba göremiyorsunuz. Bu görüntüyü az önce çektim. Korku filmlerindeki gibi. Otobüslerde yolcu yok" dedi ve "Öğle vakti bindiğim otobüs. Hiç kimse yok. Sadece ben varım" notuyla bir video paylaştı.

"Marketlerde birçok şey tükenmiş durumda"

Nurettin Akçay, açık olan dükkanların sadece marketler ve eczaneler olduğunu belirtti. Marketlerde de birçok şeyin tükendiğini ifade eden Akçay, "Ekmek bulamadım. Yaş sebze yok. Paketli gıdalar dışında bir şey yok. Dünyanın en kalabalık havalimanlarından biri olan Şangay Pudong Havaalanı'nın da durumu böyle" diyerek bir fotoğraf paylaştı.