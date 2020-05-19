Cide Belediye Başkanı'nın '19 Mayıs' videosu gündem oldu: 'Ağlayarak izledim'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi tarafından Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıldönümüne özel olarak hazırlanan #YüzyılınRotası dijital kutlama programında yayınlanan videolar ilgi topluyor. Tarihi yolculuğun Kastamonu bölümünde de Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, video mesajı ile Bandırma Vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk’ü coşkulu bir şekilde karşıladı.

Cide ve Karadeniz’e hakim bir tepede kaydedilen video ile Başkan Mutlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü “Hoş geldiniz paşam” sözleri ile karşıladı. Coşkulu anlatımı ile Kastamonu’nun Milli Mücadele dönemi kahramanlarını tek tek sıralayan Başkan Mutlu’nun videosu sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Mutlu’nun videosuna, “İzlerken gözyaşlarımı tutamadım”, “Tüylerim diken diken oldu” yorumları yapıldı.

Programın devam ettiği www.yuzyilinrotasi.com adresli internet sitesinde oluşturulan sanal rotada tarihi gerçekliğe uygun şekilde ilerleyen Bandırma Vapuru, seyri sırasında temsili geçiş yaptığı kentlerde belediye başkanlarının video mesajları ile uğurlanıp, karşılanıyor.